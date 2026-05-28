其士争产案丨算命师曾向周亦卿称七子周维正不是合适继承人 长女周莉莉不认同父亲迷信

其士集团创办人周亦卿2018年与世长辞，2015年遗嘱将名下1.89亿股股份全数交予五女周蕙蕙继承。长女周莉莉入禀控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，要求法庭裁定2015年遗嘱无效，应以2009年遗嘱作准。长女周莉莉今出庭供称，父亲为人果敢决断，直至2016年1月仍在其士集团担任领导角色，她亦认同父亲重视一个人的性格多于财富的价值观，但她不认同父亲是一名迷信的人。被告方提出，算命师「何姑」曾向周亦卿称其七子周维正不适合继承其士集团。周莉莉则指父亲不会特别向她分享风水算命事情。

周莉莉同意父亲看重个人品格多于财富

原告为长女周莉莉（Lily），由资深大律师沙惜时代表；被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由资深大律师余若海代表。

长女周莉莉今出庭作供，同意父亲周亦卿为人果敢决断，父亲「后生」时决策决断，年纪大后也「当然有一定嘅果断」，她亦同意六女周薇薇形容父亲意志强烈（strong will），一直重视个人性格多于财富，「对钱财衡量并不注重」。余若海引述陶杰为悼念周亦卿而作的《天涯日暖长忆卿》，文中提到：「周先生时时对我说，他出生在忧患年代，经历战争、逃难、贫穷，由一无所有到双手垦拓，见尽人面沧桑，故对于财富看得开，却更珍重人的品格与人际的情宜」，正好印证周亦卿看重人的品格与情谊多于财富。

周亦卿七子周维正。刘晓曦摄

周蕙蕙。资料图片

父亲笔记形容七子「父母也可不认⋯⋯不尊重家人」

周莉莉同意周家6名女儿出生后父亲一直想要儿子，而父亲公平爱锡各名子女，没有重男轻女，「基本上父亲无对我哋唔公平」。根据周亦卿的手写笔记，他曾纪录与七子周维正不和：「（七子周维正）不认为要跟千年传统，今晚不拜年，父母也可不认⋯⋯不尊重家人」、「拍台、撕支票，和孙子6年才拍一张相；目中无人。我也不知怎么做」。

不同意父亲迷信亦非特别相信命理

周莉莉不同意父亲迷信，她指「我自己都会睇下风水，但唔代表我迷信」。余若海指周亦卿生前会咨询算命师「何姑」意见，根据1998年及2015年的算命结果，「何姑」指七子周维正（Oscar）并非其士集团的合适继承人。周莉莉指父亲去世前5年间，未曾特意向她分享风水算命咨询结果，「事后有人讲起我可能会知」，或会从父母及兄弟姊妹之间对话中略知一二。周莉莉认为父亲「唔系特别相信（命理）」。

同意父女间偶有争执关系非顺景

周莉莉同意她与父亲关系并非顺景，父女之间偶有争执，例如父亲要求周莉莉每天准时上班，父亲在其笔记写道：「已过四十的莉莉，尚在坚决斗争九点钟是否必须上班」。周莉莉称她当年担任两间公司的总经理，其中一间公司更是24小时Call台服务，故她才与父亲争议上班时间。

周莉莉不惊讶被父亲形容「一无所成」

根据周亦卿的笔记，他形容周莉莉「四十岁了，莉莉是一个最好的样板，一无所成，如何对自己交待」；周莉莉指「依家睇到一啲都唔惊讶，佢错误地咁睇我」。就周亦卿笔记指「十几廿岁时我教得她不够⋯⋯脑袋可能已损害一半（酒精毒）」，周莉莉指父亲因身体状况而不能饮酒，父亲也不饮酒，父亲不喜欢她饮酒，「仲反对我短头发添」。

称挑战2015年遗嘱有效性非为争产乃为责任

根据2009年遗嘱，周莉莉是其中一名遗产执行人，但根据2015年遗嘱，遗产执行人则是母亲、五女周蕙蕙及六女周薇薇。周莉莉重申她挑战2015年遗嘱的有效性，绝非为了争取更多财产，而是履行长女的责任，希望维护父亲的真实遗愿。余若海指三女周惠苓（Lina）、四女周蕙芝（Lisa）及七子周维正（Oscar）均不支持周莉莉提出是次诉讼。周莉莉称：「我主要目的系要绑住啲（其士集团）股份」，「我只知多年来公司损失逾4亿元」，「我想保护屋企、保护公司」，「我希望有好嘅人可以控制番公司 ，让公司步回正轨」，确保她可获得公司控制权，重提她早于2011年正式成为母公司「其士国际集团有限公司」的执行董事。

周莉莉反对2015年遗嘱，当中特别反对把父亲所有其士股份全交予五女周蕙蕙，五女周蕙蕙死后股份会交予六女周薇薇，六女周薇薇死后股份会交予三女周惠苓（Lina）。周莉莉希望法庭裁定2015年遗嘱无效，2009年遗嘱有效，皆因2009年遗嘱指明她是遗产执行人及受托人，故她会有更大的「话事权」。

「我知父亲心愿系公司可以长留」

周莉莉不同意她在父亲死前10年与父亲关系不亲密，她指父亲「无咁讲过，我亦都感觉唔到」，强调「我同爸爸有自己的沟通方法」。余若海指如2015年遗嘱无效，周莉莉更可获得更多其士股份。周莉莉称：「我从来无谂过依样嘢」，「我知父亲心愿系公司可以长留」。她指父亲希望其士股份放入基金，大部分遗产用作上市公司营运及慈善捐助，家人仅能分得少许。

若2015及2009年遗嘱均无效望宣告未立遗嘱

周莉莉强调父亲希望遗产主要用作上市公司营运，「父亲好紧张佢间公司」，确保股份由周氏家族共同持有，避免股份外流。余若海指周莉莉要求法庭裁定2015年遗嘱无效、2009年遗嘱有效，若法庭裁定2009年遗嘱及2015年遗嘱均无效，则要求法庭宣告周亦卿死时未立遗嘱。周莉莉交代她同意律师团队的技术性写法，「我明白个后果」，亦认同在无遗嘱下分配父亲遗产，不合符父亲心愿。

周莉莉称多年来周家经历风风雨雨，当「最唔想发生嘅嘢发生嘅话，希望兄弟姊妹齐心合力」。余若海指若周亦卿无遗嘱，她会得到比2015年遗嘱更多的遗产，周莉莉回应「我知道（我）会比2015年遗嘱（分得）更多（遗产）」，又指根据2015年遗嘱 「表面上我系乜都无嘅」。周莉莉确认父亲心愿是成立家族信托，大部分用作公司运及用作慈善用途，家人无受益。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦