于同学家中浴室偷装摄录镜头 18岁男生认罪称「恶作剧」候惩

18岁男生去年5月到同学家中晚饭时，擅自在男同学家中浴室内安装摄录镜头。同学母亲事后发现镜头，揭发事件及报警，涉案男生警诫下承认出于「恶作剧」犯案，他今于观塘裁判法院承认窥淫罪。署理主任裁判官钟明新指案情严重，非常有可能判处监禁式刑罚，押后案件至6月11日再讯，期间被告须还押，以待索取更生中心及劳教中心报告等。

偷装摄录镜头当晚因无电而关闭

被告梁逸晞，承认一项窥淫罪。案情指，被告和事主案发时为同学，去年5月他受事主邀请到其将军澳住所吃晚饭，期间被告擅自在浴室内安装摄录镜头。两日后，事主的母亲发现该镜头，于是报警。警方调查后拘捕被告，他在家长陪同下接受警诫，他承认犯案，称进行恶作剧；涉案摄录镜头当晚因电量不足而关闭，故没有拍摄到任何私密影像。

求情称无意拍私密影像不获法庭接纳

辩方求情指被告无意拍摄私密影像，但钟官不接纳此说法，指涉案镜头安装在浴室，镜头没有拍摄到私密影像只是侥幸。钟官指案情严重，非常有可能判处监禁式刑罚，决定先索取更生中心、劳教中心、青少年罪犯评估专案小组、心理及精神医生科报告，另考虑到辩方求情，再为被告索取感化和社会服务令报告。案件押后至6月11日判刑，期间被告须还押。

案件编号：KTCC2118/2025

法庭记者：王仁昌