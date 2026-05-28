涉医院病房内非礼女同事 医疗助理不认罪7月审

35岁男医疗助理涉嫌于今年初，在律敦治医院的病房内非礼女同事。他今于东区裁判法院否认猥亵侵犯罪，法庭排期于7月14日审讯，控方将传召4名证人，另为事主申请屏风后作供及特别进出通道。主任裁判官张志伟批准控方申请，被告续获保释，新增条件不得离港。

被告黄智恒，被控于2026年1月29日，在香港湾仔皇后大道东266号律敦治医院某病房内猥亵侵犯另一人，即X。

控方表示将传召4名证人，包括事主及警员；另外为事主申请屏风及特别通道等，辩方无反对。辩方将争议招认的自愿性及真确性，除了被告本人，将有一名事实证人。控辩双方预计审讯需时2日，张官遂排期于7月14日及15日进行审讯，届时将安排屏风等。

案件编号：ESCC641/2026

法庭记者：雷璟怡