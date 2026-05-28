天气极端酷热｜周三录最高33.7℃ 林超英坚持不开冷气 靠「老朋友」降温 网民热议劝改著风扇衫？

天文台昨日（27日）录得最高气温33.7℃，晚上亦超过30℃。一向坚持环保、提倡盛夏不开冷气的前天文台台长林超英，昨晚在社交媒体发帖，上载一张小型风扇的照片，并附文「今晚，老朋友守护着我」，暗示仍未开冷气，帖文引起网民热烈讨论。

林超英靠小型风扇消暑

近年夏天气温一年比一年热，天文台预测明日（29日）日间极端酷热，市区气温介乎28℃至35℃，新界气温高达36、37℃，不少网民都关注「林生开咗冷气未？」。前天文台台长林超英昨夜在社交媒体发文，上载一张书桌的照片。照片显示桌上放置了一把浅绿色的小型风扇，旁边有月历、耳机、文具及大量文件等物品，并简短附文描述「今晚，老朋友守护着我」，暗示昨晚仍未开冷气。

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网民忧中暑促保重

帖文一出，随即引来大批网民留言。有网民关心林超英身体状况，称「环保喺好，但不要太执著，要睇实际天气温度，中暑自己都唔知就危险」、「唔好死呀，林生！」、「夏天大家就谂起你，超英哥」、「走火入魔嘅状态」；亦有网民对他的行为表示支持，「超英哥，我都未开冷气」、「我风扇都无开，仲著紧长袖衫盖住被瞓教」、「不要放弃！」。

网民提议改穿「风扇衫」

另外，有网民留言请教，询问「风扇摇头嘅会凉啲，定系直吹嘅凉啲？ 」有网民则建议他购买「风扇衫」，认为虽然价格较高，但效果凉爽且符合环保原则。

林超英过去多年经常分享自己的消暑秘诀，就是依靠自己的「老朋友」，一把「15cm USB风扇」守护着他。面对市民关注他会否开冷气，林超英曾表示，如实在太热，身体不能接受就会开冷气，到时会向大家报告，称网民不用天天留言问。

林超英过去亦曾发帖，指香港人「有时热到习惯了」，逐渐忘记气候发生重大变化。强调现时世界气候是不正常的，甚至愈趋向极端，基层人民先受苦，如清洁工、摊贩、地盘工、速递员、㓥房户等。他又认为未来「所有人都会受食物供应不足、疾病变异等的影响」，强调「没有人能置身事外。」