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申高才通内地男涉管有虚假大学证书罪脱 官指仅文件内容虚假不足以构成犯罪元素

社会
更新时间：10:28 2026-05-28 HKT
发布时间：10:28 2026-05-28 HKT

38岁持双程证男子涉于去年透过「高才通」来港时，遭入境处职员截查时，被揭管有看似由基辅国立经贸大学（香港校区）发出的虚假学历文件副本，经教育局调查后发现该校从未在局方注册。男子早前否认管有虚假文书罪受审，裁判官施祖尧今早在西九龙裁判法院裁决时指，根据终审庭对虚假文书中「虚假」的诠释，即使被告的学历文件副本内容属虚假，未能证明文件签署人的身分、权限及订立文件日期为虚假，就不属于制作上的虚假，不足以入罪，故判被告罪名不成立。

被告李志成，被控于2025年6月8日在香港，明知或相信有关虚假文书，即一份看来是由「基辅国立经贸大学（香港校区）」发出的学历文件副本，属于虚假，而在无合法权限或解释下保管或控制该文书。

案件编号：STCC2264/2025
法庭记者：黄巧儿

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