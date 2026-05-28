Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜明天日间极端酷热 市区最高气温35℃ 新界区或达36℃、37℃

社会
更新时间：10:23 2026-05-28 HKT
发布时间：10:23 2026-05-28 HKT

高空反气旋会在今明两日为广东带来极端酷热的天气。天文台预料明日(29日)日间极端酷热，新界气温达36、37度，稍后有几阵骤雨及雷暴。

酷热天气警告持续，天文台预料今日气温介乎29至34度，大致天晴。日间酷热。吹和缓西南风，新界再高两三度；根据天文台9天天气预报，明天部分时间有阳光。日间极端酷热，市区气温介乎28至35度，稍后有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。

 

展望星期六及星期日，仍有几阵骤雨，高温天气缓解。周六(30日)最低气温27度，最高气温30度，大致多云，有几阵骤雨及雷暴。初时骤雨较多；周日(31日)气温介乎27至31度，部分时间有阳光，有几阵骤雨。

天文台又预料，随后两三日部分时间有阳光，日间炎热。下周一至五均有雨，最高气温同样是32度。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
15小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
12小时前
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
袁咏仪港姐冠军沦为无戏可拍 自爆因张兆辉得罪电视台高层 年轻霸道传闹王晶得罪成龙
影视圈
11小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
15小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
2026-05-27 10:00 HKT
机场「大黄蜂」车队的士突失控 铲过候车处猛撞Uber Taxi 1司机受伤送院
突发
8小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
21小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
14小时前
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
16小时前