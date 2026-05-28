天文台｜明天日间极端酷热 市区最高气温35℃ 新界区或达36℃、37℃

高空反气旋会在今明两日为广东带来极端酷热的天气。天文台预料明日(29日)日间极端酷热，新界气温达36、37度，稍后有几阵骤雨及雷暴。

酷热天气警告持续，天文台预料今日气温介乎29至34度，大致天晴。日间酷热。吹和缓西南风，新界再高两三度；根据天文台9天天气预报，明天部分时间有阳光。日间极端酷热，市区气温介乎28至35度，稍后有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。

展望星期六及星期日，仍有几阵骤雨，高温天气缓解。周六(30日)最低气温27度，最高气温30度，大致多云，有几阵骤雨及雷暴。初时骤雨较多；周日(31日)气温介乎27至31度，部分时间有阳光，有几阵骤雨。

天文台又预料，随后两三日部分时间有阳光，日间炎热。下周一至五均有雨，最高气温同样是32度。

