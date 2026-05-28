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古洞北拟建剑击优先体育馆 体育专员蔡健斌：主攻大型赛事及初级训练 座位可灵活增至2000个

社会
更新时间：09:42 2026-05-28 HKT
发布时间：09:42 2026-05-28 HKT

政府拟以99.6亿元在古洞北新发展区第29区兴建联用综合大楼及联用办公大楼。拟议工程包括兴建1座办公大楼和1座联用大楼，当中包括1间体育馆，馆内将提供1个用作剑击训练及比赛的多用途主场馆。体育专员蔡健斌今早就剑击馆的定位等作出解释。他强调，该场馆的定位非常清晰，主要用于举办大型赛事，初级分龄训练亦可优先使用，是「剑击优先」的多用途体育馆。他指出，场馆落成后将设有一千个固定座位，亦可根据赛事规模增加临时座位，期望透过集中存放和设置剑击器材，大幅减少业界过往在不同场馆之间搬运物资的庞大成本与时间。

灵活调配座位满足不同规模赛事

蔡健斌今早(28日)在电台节目表示，根据过往经验，在亚洲国际博览馆举行的国际剑联花剑世界杯，总观众人数约为2700人，反映一般大型赛事的观众规模大约在2000人左右。因此，古洞北的剑击场馆将配备1000个固定座位，同时可使用可收合的座椅增加座位数目，届时可因应实际比赛规模，额外增设数百至1000个可收合的临时座位，相信足以应付部分国际赛事，若是更大型的国际赛事，可选择到启德体艺馆或亚洲博览馆举行。

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集中器材免却跨区搬运之苦

对于业界期望专用馆能省却重复铺设剑道及计分器的繁琐工序，蔡健斌指出，目前本港的剑击赛事及训练，主要分散在香港公园、坑口及天水围等最少五个体育馆进行，每次均需要跨区搬运大量器材。未来古洞北场馆落成后，所有相关的专业设备都会统一存放在该大楼内。即使因应训练或比赛需要而重新布置场地，主办方亦能省却长途搬运的物流时间及开支，大大提升筹办赛事的效率并降低成本。

国际赛事在综合体育馆进行

蔡健斌表示，在设计过程中曾与中国香港剑击总会沟通，并参考了全球不同地方的经验，发现国际间极少有纯粹的剑击专用主场馆。他举例指出，杭州亚运的剑击项目是在当地一所大学的体育馆内进行，并举例下月在法国举行的欧洲锦标赛，同样会于一个设有约500个座位的体育馆内铺设赛道举行。

持续加强与业界沟通深化细节

至于场馆的具体造价，蔡健斌回应指，由于剑击场馆只占整栋逾三十层高的联用综合大楼其中一部分，现阶段项目正以招标形式进行，故暂时未能提供单一场馆的精准造价估算。

蔡健斌亦透露，会持续与中国香港剑击总会及相关立法会议员保持恒常沟通，并表示随后会联同康文署与剑击总会代表举行会议，进一步深化落实主场馆及两个副馆的各项细节，确保设施能切实造福本港体育界。
 

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