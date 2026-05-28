来论︱守护中大核心价值 优化管治与时并进

近日，香港中文大学修订《香港中文大学条例》（下称《中大条例》），在社会及校友圈子引发热烈讨论，作为一群在中大度过青葱岁月、一直关注母校发展的校友，得悉社交媒体上「书院名存实亡」、「剥夺中大人身份」等传言四起时，难免心生疑虑，情绪难平。然而，当我们理性、仔细研读咨询文件，凭借多年参与校友事务的经验，我们逐渐厘清繁复法律条文背后的实际情况，中大现行的管治架构需与时并进，切合现代大学管治需求，在全球高等教育激烈竞争中突破制度局限。谨以此文，与大家分享我们的客观反思。

一、 拆墙松绑灵活变通 精简规程助迎竞争

《中大条例》自1963年订立至今已逾60年，内含大量规范日常运作细节的条文，早已不合时宜。母校曾因应国际竞争和招收人才需要拟放宽博士学位颁授门槛，单是调整此项旧规程，就须经过漫长且繁复的立法会修订程序。过度固化的细则，严重制约大学应对瞬息万变环境的灵活性。

中大是次修例参照本港八所大学教育资助委员会资助院校，其中六所采用的法例架构，属普遍良好做法。而校董会组成、高层任命及免职等核心管治制度，仍保留在主条例中，法律地位不变。至于各界最关心的监管问题，咨询文件已清楚交代：日后规程的制定与修改，必须经校董会正式决议，刊宪公布，接受全港公众监督。此外，修订建议副校长等高层任命门槛提升至须三分之二校董会成员支持，可以理解为进一步强化把关与问责，体现更严谨的公共管治。

二、 尊重书院传统与权利 增设顶层沟通机制

「书院制」是中大人的骄傲核心价值。《中大条例》第 7(c) 条关于创校书院历史资产保障的内容，在是次修订中未作任何改动；各书院校董会或院监会根据其章程享有的权利与责任，依旧受到绝对的尊重与法律保障。所以，修订中大条例等于「删除书院自主权」的说法，我们感觉完全是误解。

现行机制下，书院虽有代表参与校董会，但由于校董会的全校性议程极多，难以深入讨论各书院的具体情况。是次修例提出设立由校董会主席牵头、各书院校董会或院监会主席共同参与的新委员会，正是为书院新增一个专属的常设渠道。因此，修例并未改变书院既有的法定权利，反而强化了书院与大学主管人员的直接联系，加强沟通。

三、 新增校友顾问委员会 重整架构加强聆听

校友评议会将被「校友顾问委员会」取代，确实令不少校友感到惋惜。然而，我们要面对的现实是评议会近年未能有效履行代议职能，故寻求体制重整是值得理性探讨的方向。如今建议成立的「校友顾问委员会」，具体组成与运作细节尚未定案，我们呼吁各校友组织及广大校友把握咨询机会，提出具建设性、前瞻性思维的意见，共创更具代表性、更有效能的校友参与机制，体现更严谨和负责任的管治。

四、整顿校名用法杜绝欺诈 个人身份合法行使

母校规范校名使用被解读为「剥夺中大人身分」，其实是外界混淆概念，校方整顿校名用法，目的是保护商标与知识产权，杜绝有人假借「中大」名义开办假课程或进行商业欺诈的行为与活动，保障全体中大人的共同声誉。

事实上，中大人、校友、学生的个人身份，在入学或毕业之际已确立，受条例保障。自称中大人、在社交媒体上分享校园生活，完全无需任何批准，校友按既定程序组识联谊团体及活动的自由亦未受影响。任何新成立的校友组织均须向校方申请并获得许可，这是一贯做法，学生社团、教师联谊会等组织亦如是。

至于授课语言表述修订，只是客观反映现时大部分学院国际化课程的现实，母校推广中文与中国文化的悠久传统及双语使命，从未动摇。

山城的一草一木，承载著历代中大人的青春与骄傲，这份深厚的情感令我们高度关注是次修例。正因中大是我们共同的家，更需要以理性的态度，陪伴母校应对时代的转变与挑战。我们秉承中大「博文约礼」的校训，恪守办学使命与长远愿景，勿忘初心，在6月23日咨询期届满前向校方提出具体、理性、建设性的意见，完善大学管治制度，共创一个让中大人引以为傲的新里程碑。

一群热爱母校的中大人