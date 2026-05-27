西沙「GO PARK Aqua」全新夏日玩乐体验亮相 首创「FIAT海上跑车」/浪漫海景婚礼/海景露营等 实践「无处不旅游」

位于西沙的GO PARK 水上活动中心 Aqua 今日（27日）率先亮相新设的玩乐场地，集水上运动、户外活动、海岛深度游与生态体验，化身为西沙探索基地，带领市民与旅客深入了解西沙一带的文化、生态与历史故事，冀善用海湾及岛屿资源，以推动「无处不旅游」。

地理优势宜四季出海 增设三大帆船体验

GO PARK Sports 总监朱国庭表示，该处的海湾因地理位置可避季候风影响，四季均适合举办不同水上活动。为了让公众尽情探索水上运动的乐趣，今年新增3大帆船种类体验，包括小帆船、双体船及赛艇；亦有提供适合各种年龄及程度的专业水上运动常规课程与多元化的水上探索之旅，当中独木舟、直立板、尾波滑水、新兴的风翼冲浪及龙舟等，自开幕以来大受公众欢迎。

除了增设水上活动，GO PARK Sports 今年亦特意打造享有海景的特色场地，包括有海景露营、草地Brunch、Live Band及泳池充气酒吧，亦可举行海景婚礼、生日活动和音乐会，更有「FIAT海上跑车」的隐世沙洲体验，可吸引本地市民及旅客到访，让一家大小都能在大自然里寻获快乐。朱国庭称，若能持续引入新活动，将有助激活一带西贡片区，带动周边的渔民、餐饮及小店生意。

深度生态游受欢迎 6月推榕树澳龙虾导赏

近年本港生态旅游渐受关注，西沙周边亦拥有众多自然景点。GO PARK Sports 社区经理许玮森介绍，中心于去年开设「海岸线深度游」导赏团，其中深涌、大埔三门仔的导赏团「渔村生态发现之旅」在去年10月开团，共吸引逾500人参加，反应热烈，「除了带参加者参观鱼排养殖，亦示范如何手织泥鯭笼，也有渔民导赏员解说渔村历史，深入了解本地的独特渔业文化；更有客家文化主题的导赏团，可品尝客家菜、制作和品尝茶果。」

她亦预告，下月将推出「榕树澳龙虾导赏鱼排之旅」，重点参观港产专利软壳龙虾与海胆养殖场，参加者更能亲手喂饲海产及品尝养殖场直送海鲜，包括拥独有专利的「软壳龙虾汤」、「清蒸青龙虾」，更有全球首创、咸甜冲击的「软壳龙虾意式雪糕」等。而深涌亦于8月起举办石板烤薄饼工作坊和文青蓝染工作坊、9月起可制作果酱；于10月起举办豪华露营、田野烧烤，场内提供冷气及冲凉设施，让参加者享受夏日露营。

记者：何姵妤

摄影：汪旭峰