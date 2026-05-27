T2｜香港机场二号客运大楼离港设施首日运作畅顺 共有36班预定离港航班

全新二号客运大楼离港设施今天投入服务，标志香港国际机场重要发展里程。香港航空成为首家将一号客运大楼旅客登记服务迁往二号客运大楼的航空公司。二号客运大楼离港程序首日运作畅顺，由今日上午约8时起，共有36班预定离港航班。其他14家航空公司的旅客登记服务将分阶段迁移至T2，直至6月10日完成。

二号客运大楼无缝连接三号停车场 提供逾1000个车位

二号客运大楼配备完善的公共交通服务，包括机场快线、机场巴士及的士，并无缝连接有逾1,000个车位的三号停车场。二号客运大楼内有多家零售店铺及美食广场，为旅客提供多元餐饮及购物选择。其中美食广场内四间餐饮店及一间便利店提供24小时服务。

T2客运廊预计将配合客运需求 明年年底前投入服务

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙，很高兴航空公司迁往二号客运大楼过程顺利，同时为旅客对新设施有正面评价感到鼓舞。二号客运大楼主要服务休闲旅游及区域短途航班，与定位长途航线及过境／转机服务的一号客运大楼无缝连接并优势互补，合力增强香港国际机场接待持续增长客运的能力，并进一步提升旅客体验。

旅客从二号客运大楼出发，可感受到智能科技提供的简易、高效出行体验。旅客可使用全新的智能登记柜台进行自助旅客登记服务及行李托运手续，完成后再经过离港大堂中央的自助保安闸口，经过设有容貌辨识技术的保安闸口进入禁区，再于智能安检通道完成安检及办理出境手续，之后乘搭旅客捷运系统前往一号客运大楼登机。

在下一阶段发展，二号客运大楼的旅客将可使用全新T2客运廊的登机闸口离港及抵港。T2客运廊预计将配合客运需求，于明年年底前投入服务。

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