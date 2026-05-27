器官捐赠改为「预设默许」？政府：争议大恐适得其反 现不宜立法改捐赠模式

衞生署设立中央器官捐赠登记名册，方便有意捐赠器官者自愿登记，使他们在身故后捐赠器官的意愿得以妥为记录。立法会选委界议员管浩鸣今日（27日）在大会提出书面质询，询问当局会否考虑将现时器官捐赠采用的「自愿捐赠」模式改为「预设默许」。当局回复指，现阶段无意将器官捐赠改为「预设默许」模式，忧虑在未有社会共识前强制推行会适得其反。

强推器官捐赠或令有意愿人士却步

政府指，香港一直采用「自愿捐赠」机制，并在联络主任征求死者家属同意后方会进行移植，「预设默许」模式与现时器官捐赠机制大不相同。器官捐赠是无私大爱行为，政府认为此议题实应透过加强教育及宣传来推展，现阶段并不适宜考虑通过立法改变遗体器官捐赠的模式。事实上，对于此类具争议性的议题，在社会未有充分共识前，如以立法方式强制推行器官捐赠，更可能会适得其反，并令有意表达捐赠意愿的人士却步，需审慎考虑。

去年1478人取消登记器官捐赠

在跨境器官捐赠方面，当局表示，本港曾于2022年12月及2025年2月成功接受两次来自内地的器官。在此基础上，香港与内地目前已就处理紧急跨境器官移植建立恒常化渠道和规范化合作流程。当局解释，紧急跨境移植采用「第二层分配机制」，即只有在离世者捐出的器官无法在本地成功配对时，才会启动流程寻求国家协助。每宗个案均须经医疗团队评估临床条件合适、取得家属同意，并向相关政府部门通报审批，以确保符合两地法规。

另外，政府于2022年订立绩效指标，目标在2027年年底前将中央器官捐赠登记名册的总人数增加至约41万。该指标已于2025年提前达成，截至2026年4月30日，登记人数超过41.8万人。数据显示，过去三年每年新增登记人数维持在2.4万至2.5万人水平。针对2023年因恶意误导言论导致取消登记人数一度急升至14,862人，当局指经加强宣传后，取消数字已回复正常，2024及2025年分别录得821及1,478人取消登记。