患恋童癖补习老师要7岁男童口交吞精 官斥严重违诚信判监54个月

补习老师在8个月期间为7岁男童上门补习时，以「训练」为由要求男童为他口交及吞精，期间更以口罩将男童蒙眼。补习老师早前承认9项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪，法官谭思乐今在荃湾裁判法院（暂区域法院）斥被告与男童存在14年的年龄差距，被告身为男童的补习老师却严重违反诚信，对男童及其家人造成伤害，本案亦非单一事件，其犯案行为逐步加剧，报告更显示被告患恋童癖，其重犯机会高，终判处被告监禁54个月，谭官在判刑后劝喻被告要远离诱惑，不要再重蹈覆辙，冀望被告「上了一堂课」。

对年轻14载补习男生下手严重违反诚信

谭官判刑时指，尽管本案没有索取男童的创伤报告，惟不能低估男童面对性侵犯时造成的心理创伤，由于孩童在面对此类情况时会感到尴尬，因而不愿与老师及家长投诉，导致此类罪行难以侦测，而孩童亦较容易信任他人，故法庭更要保护社会上的无辜孩童远离性侵犯，因而须采纳更高的量刑起点。谭官直斥，被告与男童存在14年的年龄差距，男童的双亲信任被告，将男童交由被告看顾及补习，惟被告身为男童的补习老师，却严重违反诚信，对男童及其家人造成伤害。

患恋童癖有同类性质案底重犯机会高

谭官续斥，本案亦非单一事件，被告在多个月内持续犯案，其行为逐步加剧，由手淫演变至在口内射精，尽管被告没有使用武力，惟男童的年纪尚轻，不须使用武力已足以令男童屈服。再加上被告要求男童替其口交，并在男童口内射精时，被告没有使用任何安全措施。谭官引述心理报告指，被告患恋童癖，其重犯机会高，干犯本案前已有3项与本案性质类同的定罪纪录，而被告在男童家中犯案，住所本应是男童感觉安全的地方，故须就本案作加刑，终判处被告监禁54个月，谭官在判刑后劝喻被告要远离诱惑，不要再重蹈覆辙，冀望被告「上了一堂课」（hope you finally learn his lesson)，并指法庭已尽力防止社会受到伤害。

求情指高估自制能力却低估后果

谭官引述辩方求情指，被告高估了自己的自制能力，亦低估了事件带来的后果，被告明白本案非单一事件，案发时身为补习老师，却持续地对男童进行侵犯行为，属违反诚信，惟被告没有在过程中制作色情物品及拍摄影像等，望法庭念其及时认罪而轻判。

8个月内持续于上门补习期间非礼男童

24岁被告吴天宇，原被控13项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪，他早前承认其中9罪，余下4罪则存档法庭。控罪指被告在2023年8月9日至2024年4月10日，9次于九龙城某单位内非礼年龄16岁以下的男童X。

初起要求手淫继而要求口交吞精

案情指，被告自2023年8月起上门为7岁男童X补习，而X的父母均在外工作，只有家佣在家。被告于8月9日与X在房间上课时，被告要求X坐在他对面，被告随后拿出自备的口罩，并戴在X的双眼上，继而要求X为他手淫，X依从。及至2024年3月，被告同样用口罩遮盖X的双眼，要求X跪低为他口交，被告射精后叫X张开口，指示X吞下。

男童母亲获知事件后装设闭路电视揭发事件

X对被要求吞下精液的事感到呕心，并觉液体有味，遂将事件告知母亲，惟其母不确认事件是否属实，故未有即时报警。被告其后继续向X施淫，X再将事件告知父亲，X的双亲其后在房间设置闭路电视，以监察被告行为，终揭发被告要求X口交及吞精，影片显示被告犯案时间约18分钟。在2024年4月中旬，被告被警方拘捕后承认犯案，同意其行为没有得到X的同意，并指当X不服从他时，便会声称这是一种训练。警员更在他身上搜出2个口罩。

案件编号：DCCC967/2024

法庭记者：黄巧儿