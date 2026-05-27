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的士、小巴及保姆车5.31起获液化石油气补贴 每公升减0.5元为期两个月

社会
更新时间：14:34 2026-05-27 HKT
发布时间：14:34 2026-05-27 HKT

跨部门监察燃油供应专责组今日（27日）公布，由5月31日起向的士、公共小巴及学校私家小巴，提供为期两个月的液化石油气燃料补贴，直至7月30日晚上11时59分结束。每公升补贴额为0.5元，全港66个加气站将直接提供折扣，司机无须登记或申请。措施预计惠及逾两万辆客运商用车，旨在减轻业界营运成本及纾缓加价压力。

逾两万辆的士及小巴受惠

政府发言人表示，措施旨在减轻以液化石油气为主要燃料的本地客运商用车辆（包括的士、公共小巴及保姆车）的营运成本，以减低其加价压力。预计措施可惠及约16,900辆液化石油气的士、约3,440辆石油气公共小巴，以及约170辆石油气学校私家小巴。

66个加气站直接扣减 无须登记

为了以便捷方式提供补贴，油公司会直接在全港共66个石油气加气站（包括12个专用石油气站）提供折扣，相关车辆司机无需登记或申请。为确保公帑运用得宜，政府已与六间油公司签订协议，确立补贴措施的操作安排、发还款项机制、纪录保存及审计要求。运输署亦已督导油公司完成系统测试，确保运作畅顺。

此外，运输署已展开相关宣传工作，在加气站张贴海报，并于各区主要的士站及小巴站派发宣传单张。市民及业界可浏览运输署网站或「香港出行易」应用程式，查阅补贴措施的最新详情。
 

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