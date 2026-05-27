观塘避风塘拟建跨海桥梁 连接启德跑道区 长600米设自动行人及单车天桥

政府正研究在观塘避风塘上，兴建一条跨海桥梁，直接连接启德前跑道区与观塘，并研究在桥梁加设行车通道的方案。发展局今日（27日）回复立法会议员杨永杰质询时，交代进一步细节，指正检视及评估不同方案的技术可行性，包括天桥走线、两端接驳点等，争取明年内在建议方案备妥后咨询相关持份者及听取意见。

政府：会配合启德发展区规划情况及交通基建配套

政府指，就观塘避风塘跨海桥梁，发展局最初的构思是建议建造一条长约600米，设有自动行人道的行人及单车天桥，透过较环境友善的方法加强启德前跑道区及观塘海滨之间的连接及畅达性。因应公众意见，政府现时研究会探讨加设行车通道的方案，强调在发展有关项目时，会配合启德发展区最新的规划情况及交通基建配套。

被问及会否考虑在上述项目预留空间让启德智慧绿色集体运输系统走线延伸至观塘，以配合长远交通发展需要，政府指为早日完成启德智慧绿色集体运输系统项目，会以现时沿启德前跑道区连接启德邮轮码头和现有港铁启德站的走线为基础推展，尽早开展建造工程。在确立启德项目基础走线所采纳的系统及设计后，会再检视将来可能延伸系统至其他地区如观塘的技术及财务可行性，并配合观塘避风塘跨海桥梁项目。