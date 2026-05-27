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涉以访客身份来港打黑工 3女1男获准保释至7月再讯

社会
更新时间：11:52 2026-05-27 HKT
发布时间：11:52 2026-05-27 HKT

4名持双程证男女涉嫌以访客身份来港后，在九龙湾「打黑工」，分别担任销售员及工作坊导师等。他们各被控一项违反逗留条件罪，今于沙田裁判法院首次提堂。署理主任裁判官郑纪航押后案件至7月8日再讯，以待辩方索取文件并提供法律意见。4名被告各获准以1万元现金及1万元人事担保候讯，期间不得离港及不准返回案发地点。

被告依次为41岁女子蔡世芳、44岁女子林妙琴、30岁女子黄茜，和37岁男子龚宇宇。4人各被控于2026年5月24日在香港，违反入境事务助理员对他们施加的有效逗留条件，即他们只准以访客身分在港逗留7天，惟须遵守根据入境规例第二条的订明逗留条件，即不得接受有薪或无薪的雇佣工作，但4人在九龙湾分别接受销售员、工作坊导师及摄影师的雇佣工作。

案件编号：STCC1938/2026
法庭记者：雷璟怡

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