Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜宏志阁业主「睇楼团」赴九龙湾、启德参观 觅心水新家园

社会
更新时间：11:38 2026-05-27 HKT
发布时间：11:38 2026-05-27 HKT

随着宏福苑长远居住安排方案一步步推进，特区政府已正式向宏福苑业主发出收购建议。房屋局局长何永贤今（27日）在社交平台表示，不少宏福苑业主一方面积极着手展开出售业权的法律程序，另一方面亦想加深了解「特设销售计划」资讯，以作出最适合自己的决定。

业主现场查询拣楼事宜 获「解说专队」解答

何永贤提到，昨日（26日）接待了立法会议员邓家彪组织的宏志阁业主「睇楼团」，到位于乐富的房委会客户服务中心，聆听同事就长远居住安排方案的讲解，并在销售展览了解提供给宏福苑业主选择的各个居屋项目详情。

业主在场查询了拣楼程序、项目何时会出具体价单、项目附近的交通配套，亦有人在场咨询如何填表、未来过户给子女等资讯，「解说专队」成员都一一详尽解答。

业主对盛致苑外观感到非常满意

何永贤指，「解说专队」成员还陪同业主前往九龙湾盛致苑及启德启阳苑外围参观，了解周边生活环境、设施及配套。两个项目合共提供约1,360个单位供宏福苑业主选择，近450呎或以上的大单位占约310个，九龙湾盛致苑更将会在今年第四季入伙，是不少业主的心水选择之一，而现场业主也对盛致苑外观感到非常满意。整体而言，市中心项目固然热门，但不同发展项目都各花入各眼，有业主喜欢汇熙苑毗邻锦上路港铁站，也有居民查询东涌裕丰苑未来的配套，较迟落成的大埔颂雅路西，也是不少业主的三甲之选。

宏志阁业主：历经变故有阴影 盼另置新居留给儿子

业主易先生坦言，宏志阁没有直接遭受大火，但由于大维修工作已经停顿，大厦外墙部分未铺好纸皮石，这段时间的风吹雨打，都对楼宇造成影响，自己单位有3个位置都有破损，也很担心，因此希望可以另置新居，及早改善生活。

业主陈先生的太太表示，大家应考虑自己情况去做决定，宏福苑楼龄甚高，经历此变故，对搬回去也有阴影，自己最希望在是次「特设销售计划」选到心仪项目，未来可以留给儿子。

另一位业主卢先生很感谢邓家彪是次组织「睇楼团」活动，让他更了解相关流程的细节，也有机会「见返街坊」。他亦大赞「解说专队」，指自己收到特区政府收购建议当晚10点多发讯息给「解说专队」成员，对方立即回复，非常勤力和帮手。

何永贤表示，当局感谢社会各界携手给予宏福苑业主支援，让他们不论是获取资讯或是其他免费法律服务，都有更大的支援。「解说专队」成员会持续接触业主，为他们提供足够资讯，让他们为自己做最好的决定。

邓家彪筹办「睇楼团」 

协助宏志阁业主的工联会议员邓家彪表示，不少居民在收到政府的收购建议信件后，反映打算卖楼之余，都期望能更清楚「特设销售计划」的细节，特别是楼宇间隔、周边配套等实际情况，方便日后在计划下，拣选最适合自己的项目。为协助大家释除疑虑，他昨日筹办了一趟「睇楼团」，与约26户、共40位街坊一同出发，实地考察。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光 孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦 揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
4小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
19小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
20小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
21小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
20小时前
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
食用安全
5小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
05:23
星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错
申诉热话
5小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
3小时前