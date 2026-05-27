宏福苑安置｜宏志阁业主「睇楼团」赴九龙湾、启德参观 觅心水新家园

随着宏福苑长远居住安排方案一步步推进，特区政府已正式向宏福苑业主发出收购建议。房屋局局长何永贤今（27日）在社交平台表示，不少宏福苑业主一方面积极着手展开出售业权的法律程序，另一方面亦想加深了解「特设销售计划」资讯，以作出最适合自己的决定。

业主现场查询拣楼事宜 获「解说专队」解答

何永贤提到，昨日（26日）接待了立法会议员邓家彪组织的宏志阁业主「睇楼团」，到位于乐富的房委会客户服务中心，聆听同事就长远居住安排方案的讲解，并在销售展览了解提供给宏福苑业主选择的各个居屋项目详情。

业主在场查询了拣楼程序、项目何时会出具体价单、项目附近的交通配套，亦有人在场咨询如何填表、未来过户给子女等资讯，「解说专队」成员都一一详尽解答。

业主对盛致苑外观感到非常满意

何永贤指，「解说专队」成员还陪同业主前往九龙湾盛致苑及启德启阳苑外围参观，了解周边生活环境、设施及配套。两个项目合共提供约1,360个单位供宏福苑业主选择，近450呎或以上的大单位占约310个，九龙湾盛致苑更将会在今年第四季入伙，是不少业主的心水选择之一，而现场业主也对盛致苑外观感到非常满意。整体而言，市中心项目固然热门，但不同发展项目都各花入各眼，有业主喜欢汇熙苑毗邻锦上路港铁站，也有居民查询东涌裕丰苑未来的配套，较迟落成的大埔颂雅路西，也是不少业主的三甲之选。

宏志阁业主：历经变故有阴影 盼另置新居留给儿子

业主易先生坦言，宏志阁没有直接遭受大火，但由于大维修工作已经停顿，大厦外墙部分未铺好纸皮石，这段时间的风吹雨打，都对楼宇造成影响，自己单位有3个位置都有破损，也很担心，因此希望可以另置新居，及早改善生活。

业主陈先生的太太表示，大家应考虑自己情况去做决定，宏福苑楼龄甚高，经历此变故，对搬回去也有阴影，自己最希望在是次「特设销售计划」选到心仪项目，未来可以留给儿子。

另一位业主卢先生很感谢邓家彪是次组织「睇楼团」活动，让他更了解相关流程的细节，也有机会「见返街坊」。他亦大赞「解说专队」，指自己收到特区政府收购建议当晚10点多发讯息给「解说专队」成员，对方立即回复，非常勤力和帮手。

何永贤表示，当局感谢社会各界携手给予宏福苑业主支援，让他们不论是获取资讯或是其他免费法律服务，都有更大的支援。「解说专队」成员会持续接触业主，为他们提供足够资讯，让他们为自己做最好的决定。

邓家彪筹办「睇楼团」

协助宏志阁业主的工联会议员邓家彪表示，不少居民在收到政府的收购建议信件后，反映打算卖楼之余，都期望能更清楚「特设销售计划」的细节，特别是楼宇间隔、周边配套等实际情况，方便日后在计划下，拣选最适合自己的项目。为协助大家释除疑虑，他昨日筹办了一趟「睇楼团」，与约26户、共40位街坊一同出发，实地考察。