Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑｜宏盛阁八旬业主患认知障碍症 委任资产代理人需时 家属盼尽快拣楼安置

社会
更新时间：12:12 2026-05-27 HKT
发布时间：12:12 2026-05-27 HKT

大埔宏福苑火灾发生半年，政府早前向业主发出「接受收购建议信件」，须于8月31日或之前回复是否同意出售业权。有八旬宏盛阁业主因患有认知障碍症无法签署文件，其家属需申请委任资产代理人，而办理法庭手续亦需时甚久，担忧错过拣选合适安置单位的机会，期望当局能体恤处境并酌情延长收购限期。

单位属「长命契」 母亲患有认知障无法签文件

梁先生表示，位于宏盛阁高层单位由父母以长命契形式共同拥有，由于父亲已经离世，而年近八旬的母亲患有认知障碍症（老人痴呆），无法签署任何法律文件。他指，家人目前正向法庭申请委任资产代理人，惟相关法律程序繁复且需时甚久，法庭排期亦难以在短时间内完成。

忧错失合适单位

梁先生坦言非常焦虑，指拣楼程序属先到先得，越迟拣选安置单位便越少，担心合适单位会被其他申请者拣走。他称既想尽快可以安置好母亲，但又「唔可以叫法庭快啲」，强调并非不愿意拣楼，而是受其他客观条件限制，「非不为也，实不能也」，期望当局能体恤他们处境，提供弹性处理空间或延长收购限期，让他们在完成法律程序后，仍能保留现时的拣楼权利。

盼尽快安置年迈母亲

梁先生感叹，自幼在宏福苑长大，对一切充满回忆。虽对社区变迁感到无奈，但「无咗就无咗，唔能够企喺原址望住方向唔变」，唯一盼望是尽快妥善处理手续，为年老患病母亲寻找一个长远而稳定的适切居所。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光 孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦 揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
4小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
23小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
19小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
20小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
21小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
20小时前
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
食用安全
5小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
05:23
星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错
申诉热话
5小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
3小时前