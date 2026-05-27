宏福苑｜宏盛阁八旬业主患认知障碍症 委任资产代理人需时 家属盼尽快拣楼安置

大埔宏福苑火灾发生半年，政府早前向业主发出「接受收购建议信件」，须于8月31日或之前回复是否同意出售业权。有八旬宏盛阁业主因患有认知障碍症无法签署文件，其家属需申请委任资产代理人，而办理法庭手续亦需时甚久，担忧错过拣选合适安置单位的机会，期望当局能体恤处境并酌情延长收购限期。

单位属「长命契」 母亲患有认知障无法签文件

梁先生表示，位于宏盛阁高层单位由父母以长命契形式共同拥有，由于父亲已经离世，而年近八旬的母亲患有认知障碍症（老人痴呆），无法签署任何法律文件。他指，家人目前正向法庭申请委任资产代理人，惟相关法律程序繁复且需时甚久，法庭排期亦难以在短时间内完成。

忧错失合适单位

梁先生坦言非常焦虑，指拣楼程序属先到先得，越迟拣选安置单位便越少，担心合适单位会被其他申请者拣走。他称既想尽快可以安置好母亲，但又「唔可以叫法庭快啲」，强调并非不愿意拣楼，而是受其他客观条件限制，「非不为也，实不能也」，期望当局能体恤他们处境，提供弹性处理空间或延长收购限期，让他们在完成法律程序后，仍能保留现时的拣楼权利。

盼尽快安置年迈母亲

梁先生感叹，自幼在宏福苑长大，对一切充满回忆。虽对社区变迁感到无奈，但「无咗就无咗，唔能够企喺原址望住方向唔变」，唯一盼望是尽快妥善处理手续，为年老患病母亲寻找一个长远而稳定的适切居所。