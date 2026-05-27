古洞北建联用双子大楼涉近百亿 何珮玲：非单纯以净面积计算造价

为了配合北部都会区的发展步伐，政府计划于古洞北新发展区第29区斥资预计约99.6亿元，兴建联用综合大楼及联用办公大楼。发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲今早(27日)在电台节目表示，古洞北作为北部都会区中发展最前沿的区域，目前已有不少住宅项目即将落成入伙。政府期望透过「一地多用」的模式，将多个政府部门及公共设施迁入该区，借此带动当地的整体发展。整个项目的总净作业楼面面积大约为8.6万平方米，整体规模堪比现时的添马政府总部加上立法会综合大楼。

双子大楼分阶段落成 多个政府部门将迁入作总部

何珮玲指出，项目主要包含两座大楼。其中，联用办公大楼高达三十多层，当中二十五层为办公用途，其下方七层则为公共设施。期望于三年半内完成建造，预计于2029年年底完工。落成后，将有九个政府部门进驻办公，其中建筑署和食环署更会将整个部门总部搬迁至此，其他进驻部门还包括社署、民政署、环保署及劳工处等。而另一座八层高的联用综合大楼，预计于2030年年底落成，内设社区会堂、普通科门诊及体育馆等设施，充分满足区内市民的日常需求。

剑击场馆定位举办国际赛事 研增临时座位扩充容量

针对备受立法会议员关注的剑击场馆设计与规模，何珮玲解释，综合大楼内的体育馆设有一个提供一千个固定座位的剑击主场馆，以及两个可用作足球、篮球或羽毛球等多用途的副场馆。对于议员质疑一千个座位是否足以应付大型国际赛事，她引述康文署的评估指出，该场馆的定位足以举办如世界杯分站赛等部分国际赛事，而在没有赛事期间则会用作训练场地，以推动本地剑击运动发展。虽然座位数量难以直接跃升至数千个，在设计上或可增加临时或可移动座位的空间，甚至研究利用两个副场馆产生协同效应以增加容纳人数。

厘清百亿造价计算方式 引入新技术达致节省成本

面对外界对接近一百亿元工程造价是否过高的疑虑，何珮玲强调，坊间常以8.6万平方米的「净作业楼面面积」直接除以造价来计算成本，但这仅代表实用的净作业面积。若计及走廊、防火层、车位及机房等设施，项目的总「建筑面积」实际接近18万平方米，因此以18万平方米为基准去评估造价才更为客观准确。在控制成本方面，建筑署已积极采取多项措施，包括在不少于一半的办公室空间采用标准化的「组装合成」建筑法以节省时间与金钱，同时打破传统决定不挖掘地牢停车场。她表示，目前项目正处于评标阶段，局方已邀请投标人提供更多节省成本的建议，待确定最终标书后，便会将最详细的外观设计及布局方案提交至立法会工务小组审议。

座位太少不利于申请「M品牌」

体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚在同一节目表示，高度关注区内拟建「剑击馆」的定位，直指现时政府文件缺乏细节。他质疑场馆究竟是服务社区的「多用途主场馆」，还是为剑击度身订造的专属场地。他认为座位太少恐影响票房收益及赛事气氛，不利于申请「M品牌」。

国际赛事须有合适配套 质疑剑击馆现时定位

民建联立法会议员郑泳舜表示，剑击馆属重要体育基建，但现时提交的文件中仅有寥寥数行提及，缺乏具体预算比例及绩效指标（KPI）。他关注场馆的真正定位：究竟是为了举办大型国际赛事、作专业运动员培训，还是仅为了满足区内居民康乐需求？

对于当局称场馆规模足以举办世界杯分站赛，郑泳舜认为要举办国际赛事不能单靠增加观众席，必须具备完善配套，包括足够的训练空间、副场馆、运动医学设施、餐饮以及良好的整体体验。他期望当局在提交工务小组审议前，能清晰交代政策原意，确保是真正推动体育专业化及产业化的剑击馆，以争取委员会支持拨款。

