查毅超将出任新田科技城公司主席 获政府注资100亿启动发展 科技园主席由钟郝仪接任

政府今日（5月27日）公布，委任钟郝仪为香港科技园公司董事局主席，由今年7月1日起生效，任期两年，接替任期于6月30日届满的现任科技园公司董事局主席查毅超。而查毅超将会担任新成立的新田科技城有限公司董事局主席。

政府指，将于今年上半年成立新田科技城公司，全力推动新田科技城210公顷创科用地发展。经获行政长官批准，政府委任查毅超为新田科技城公司董事局主席，由2026年7月1日起生效，任期三年。

今年《财政预算案》公布，政府将于今年内成立专属公司，并建议注资100亿元起始资金，带动市场资源提速发展，推动开发相关用地。创新科技及工业局将于今年上半年内向财政司司长寻求批准注册成立一间非法定、由财政司司长法团全资拥有的有限公司，定名为新田科技城有限公司。

创新科技及工业局局长孙东指，查毅超是一位资深工业家，拥有丰富的公共服务经验，由2018年起出任科技园公司董事局主席，在其卓越领导下，科技园公司已为新田科技城约20公顷创科用地进行规划研究。深信在查的带领下，新田科技城将成为香港未来新兴科技产业发展的重镇，以及发展新质生产力的重要基地。

政府提到，管治架构方面，新田科技城公司的董事局成员将由政府委任。董事局将包括主席、官方和非官方董事。官方董事将包括创新科技及工业局常任秘书长、财经事务及库务局常任秘书长（库务），以及创新科技署署长。政府会透过官方董事直接参与新田科技城公司的重大决策，确保新田科技城的发展和营运方向与国家及香港特区的方针完全一致。非官方董事则来自不同背景和界别，广纳政府以外的专业意见。

局方将争取在今年内完成一系列筹备工作，包括委任董事局非官方董事、公开招聘行政总裁及其他主要人员、土地批拨，以及就起始资金向立法会申请拨款等，让新田科技城公司尽快投入运作。

钟郝仪将接任科技园公司主席。资料图片

钟郝仪接任科技园主席

至于接任科技园公司主席的钟郝仪，本身亦于2017年至2023年获担任科技园公司董事局成员。孙东欢迎有关任命，指钟女士在创科领域拥有丰富经验，在她的领导下，科技园公司将继续支援本地创科企业的发展，缔造一个更有活力的创科生态圈。

政府同时宣布，财政司司长委任两名新成员加入科技园公司董事局，并再度委任七名现任成员，由2026年7月1日起生效，任期两年。新成员分别为赵伟仁教授及蒙美玲教授，接任任期届满的马桂宜、黄永光。