T2｜机场二号客运大楼今起投入服务 香港航空率先进驻 料全日4200名旅客使用

机场二号客运大楼(T2)今日起投入服务，15间航空公司分批进驻。香港航空率先迁入，登记行段是Q及R。

机管局主席林天福、机管局行政总裁张李佳蕙、机管局机场运行执行总监姚兆聪、机管局商务执行总监陈正思等机管局高层，今早巡视二号客运大楼。

记者从航班资讯屏所见，二号客运大楼今日主要处理香港航空飞往日本、韩国、内地、台湾、越南的航班登机手续。

李佳蕙：全日约处理4200名旅客 预计首12个月处理约800万客流

机管局行政总裁张李佳蕙见记者表示，二号客运大楼（T2）今早运作顺畅，首班机飞往上海浦东，最晚一班机则飞往日本大阪，全日约处理4200名旅客，预计首12个月处理约800万客流。

她续谓，T2工程质素好，设计上注重科技感，有全新设计的自助行李托运柜枱智能登记柜枱，让离港旅客45秒内完成流程。机管局今明两日，会增派人手提供协助，「你会看到很多不同的地方有指示牌， 有人帮手指示怎样行。流程非常简单，跟著指示牌到禁区，其实一直去到旅客捷运系统，就去到T1（一号客运大楼），非常简单。」

张李佳蕙又说，明日会再有6间航空公司迁入T2，15间航空公司下月中前会全数迁入。至于容量方面，T2每年可处理3000万客流，将来可扩容到5000万，「新增的航空公司绝对可以选择T2，我们还有容量。有了T2后，T1变得比较松动，可以增加航空公司。」

旅客赞T2位置易达 自助行李托运设施便利

庄太表示，今日乘搭中午机去泰国，约早上9时提前来到T2，满意新设施的使用体验，「几好，我觉得没甚么问题，非常畅顺。一落车已经找到（T2），不用到处找。」

上海旅客陈小姐认为，T2较T1新颖及现代化，「当然现在还是有人员在指导，我去自助登机，然后再到自助托运，大概五分钟就可以。」

泰国旅客Mira表示，T2位置易达，自助行李托运设施亦便利旅客，「非常好，很棒，我很喜欢。

记者：萧博禧

摄影：何家豪