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宏福苑大火半年｜殉职消防员何伟豪未婚妻再诉思念：从未试过分开逾七日 好挂住你

社会
更新时间：09:29 2026-05-27 HKT
发布时间：09:29 2026-05-27 HKT

宏福苑大火于去年11月26日发生，至昨日(26日)已发生半年。殉职消防队目（追授）何伟豪未婚妻Kiki在社交平台发文，指自己自何伟豪出班后，未试过分开多过7日，并再次表达她对何伟豪的思念，「好挂住你」。

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何伟豪与未婚妻Kiki 原定于去年除夕结婚，惟一场大火令二人天人永隔。Kiki对上一次发文已是3月5日，当日是宏福苑大火发生百日，Kiki 表达到何伟豪的不舍。至昨日大火发生半年，Kiki再次发文，一开始便写道「半年了」，从未试过与对方分开超过7日，如今已相隔半年：「你最近过得好吗？有无好好照顾自己？有无返嚟睇下我同（柴犬）多猪？好挂住你……」

网民亦在社交平台下留言，指Kiki要保重，「我相信香港人都记得何sir嘅付出」、「他(何伟豪)永远在天空上望住你，你要好好生活」、亦希望Kiki「一定要爱惜自己，每日过得好好的」。

早前举行的宏福苑听证会透露何伟豪殉职的情况。当日何伟豪原定任务是前往宏昌阁2701室，营救两名被困长者，在救援途中，见到居民正急于逃生，遂决定停下脚步引导及协助他们撤离，及后误入宏泰阁，登上25楼，最终被困在高层，在极度恶劣及高热的情况下，被迫除下部分装备，并打破31楼的窗户企图寻找一线生机或经棚架逃生，最终却不幸从高处堕下。

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