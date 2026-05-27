天气酷热｜低压槽来袭 天文台再调高周五气温预测 直飙34°C湿热有骤雨及狂风雷暴

高空反气旋正覆盖华南沿岸及南海北部。天文台今日（27日）预测一道低压槽靠近华南沿岸，周五（29日）日间酷热，气温飙升至34°C，稍后有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。周六（30日）大致多云，气温介乎27°C至30°C有几阵骤雨，局部地区有雷暴。在正午时分，本港各区气温普遍上升至32°C以上。

正午各区气温上升至32°C

位于雅蒲岛附近的热带低气压已命名为蔷薇。在正午12时，热带低气压蔷薇集结在雅蒲岛之西北约50公里，预料向西北偏北移动，时速约18公里，横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强。

天文台预测下午及今晚，天气大致天晴，日间酷热，气温介乎29°C至33°C，吹和缓南至西南风。

周四气温介乎29至33°C

根据天文台九天天气预报，高空反气旋会在未来一两日持续为广东沿岸带来酷热的天气，明日（28日）气温介乎29°C至33°C。随著一道低压槽靠近华南沿岸，周五（29日）日间酷热，气温飙升至34°C，稍后有几阵骤雨，局部地区有狂风雷暴。

周六最高气温回落至30°C

而一股偏东气流会在周末期间影响广东沿岸，高温天气有所缓解，周六（30日）大致多云，最高气温回落至30°C，有几阵骤雨，局部地区有雷暴；周日（31日）部分时间有阳光，有几阵骤雨，气温介乎27°C至31°C。

又一广阔低压槽下周来袭

另外，天文台又预料一道广阔低压槽会在下周初至中期为南海中部带来不稳定天气，下周一（6月1日）部分时间有阳光，气温介乎27°C至32°C，局部地区有骤雨。此外，热带气旋蔷薇会在未来数日横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强，大致移向台湾以东海域至琉球群岛一带。