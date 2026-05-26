神舟二十三号︱首位港产太空人黎家盈升空 保安局青年领袖隔空应援

首名港产太空人、女载荷专家黎家盈，已于日前乘坐神舟二十三号载人飞船升空，展开为期半年的太空站任务。保安局今日（26日）在社交平台表示，黎家盈出发前勉励青年人不分出身、热爱生活、坚持追梦，一班保安局青年领袖都有很多说话想和对方说，即使相隔太空都要送上祝福。黎家盈不仅刷新香港的航天历史，更点燃了全港年轻人的航天梦。保安局发布影片，展示香港青年领袖最真实、最热血的应援心声。

影片中，保安局青少年制服团队领袖论坛成员Grace亲身去到神舟二十三号发射现场，她表示，非常荣幸可以在现场看到黎家盈升空，亦感受到火箭升空时大地在震动，形容自己心情非常激动。Grace和身边同学都觉得很骄傲和感触，因为香港女太空人终于成功飞到去外太空。

港青：黎家盈飞天追梦激励年轻一代

另一青年Susan激动表示，见到黎家盈成为香港第一位进入太空的航天员，和所有香港年轻人一样，感到骄傲和振奋。Rupert提到，航天英雄启发了黎家盈的航天梦，如今黎家盈激励香港青年要努力，不断追逐梦想。Jason和Gigi表示，黎家盈的努力和坚持证明香港年轻一代同样可以有宏大梦想，亦可以在不同范畴努力为国争光。Heison认为，黎家盈飞上太空，证明香港青年一样可以登上国家航天这个顶尖舞台。

Summer指出，黎家盈证明了只要有梦想以及坚持，就可以发光发热，甚至可以「威到外太空㖭」。Amy则感谢黎家盈为香港创造历史，并成为年轻一代的榜样。Michael希望，黎家盈可以在完成工作之余，亦能够享受今次的太空之旅。Monica表示，期待黎家盈凯旋，听她亲口讲述星空下的故事。Hilary表示，会为黎家盈加油打气。

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