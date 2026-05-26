猴痘︱44岁男染疫 曾在酒店有高风险接触 另旺角「胡同」须关闭21天

本港新增一宗猴痘确诊个案。衞生防护中心今日（26日）公布，该个案涉及一名未接种猴痘疫苗的44岁男子，他于潜伏期内曾在本港一间酒店内有高风险接触，目前情况稳定。另外，中心继续跟进早前涉及旺角「胡同」的个案，已成功联络140名曾到访人士，并宣布该处所即日起关闭21天。

44岁男未种疫苗 曾于酒店有高风险接触

就新增猴痘确诊个案，中心指该44岁男患者自5月13日起下身出现皮肤痕痒及皮疹，并于5月18日前往湾仔男性社会衞生科诊所求诊，其后获安排到玛嘉烈医院接受隔离治疗，目前情况稳定。

根据资料，该病人没有接种猴痘疫苗，潜伏期内曾在香港一间酒店内有高风险接触。中心暂未发现此个案与本港早前录得的其他确诊个案有流行病学关连，正进行流行病学调查，设法联系高风险接触者，并会将个案通报世界衞生组织。

44岁男患者获安排到玛嘉烈医院接受隔离治疗，目前情况稳定。资料图片

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旺角「胡同」关闭21天 已联络140顾客

此外，中心继续跟进昨日（25日）公布的两宗个案，呼吁曾于5月1日或之后到访旺角上海街处所「胡同」的人士，特别是曾与陌生人有性接触者，尽快致电猴痘热线（2125 2373）接受健康评估。

截至5月26日下午6时，中心已成功联络140名曾于5月1日或之后到访该处所的人士，全部人暂无病征，当局已向他们提供健康教育及继续进行医学监测。因应调查仍在进行，该处所由5月26日起关闭21天。

本港累计87宗个案 绝大部分涉高风险性行为

由2022年至今，本港共录得87宗猴痘个案，当中包括70宗本地个案及17宗输入个案。全部确诊病人均为男性，流行病学调查显示，绝大部分个案曾进行高风险性行为，包括与陌生人发生性行为，或在没有佩戴安全套的情况下进行性行为。

中心强烈建议高风险目标群组人士尽早接种猴痘疫苗，并提醒市民提高警觉，避免与怀疑感染猴痘的人士作密切身体接触。