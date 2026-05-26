加电费︱中电下月起上调燃料调整费至42.6仙 加幅逾5%
更新时间：15:08 2026-05-26 HKT
发布时间：15:08 2026-05-26 HKT
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中华电力有限公司今日（26日）宣布，由2026年6月1日起，燃料调整费为每度电42.6仙，按月升2.2仙、5.4%。
中电指出，于最近一次电价检讨中，年度燃料调整费定为每度收费39.4仙，而2026年6月的调整为每度+3.2仙，所以燃料调整费为每度收费42.6仙。
中电表示，燃料调整费可增加或减低电费单应付金额，会按照使用燃料（燃油、天然气和煤）的实际价格和原来预测价格的差别每月自动调整，以适时反映燃料价格的变动。
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