六合彩︱头奖1900万今晚搅珠 即睇最旺号码、幸运投注站！

第40期六合彩今晚（5月26日）9时30分搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,900万元。今晚9时15分截止售票。

28号搅出次数最多

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号码为28，搅出14次，其次为2、4、37、44、46，均搅出11次。

第40期六合彩今晚（5月26日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1,900万元。资料图片

10大最幸运投注站 屯门市广场最旺

马会3月31日公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。