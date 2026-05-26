其士争产案丨长女周莉莉指父亲绝不会将全数股份交一人继承 求裁定2015年遗嘱无效

2018年与世长辞的其士集团创办人周亦卿，生前先后订立了4份遗嘱，2015年所订立的最后一份遗嘱分配其士国际1.89亿股予五女周蕙蕙。长女周莉莉2019年入禀高院控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，质疑2015年遗嘱不实无效，认为周亦卿立遗嘱时不知情或因中风而无精神行为能力。争产案今在高等法院展开为期27日的审讯，本案核心争议为2015年遗嘱是否真实及有效。周莉莉一方指明，父亲周亦卿生前心愿是设立家族信托以全数保存旗下其士股份，而非将其士股份权益绝对遗赠予某一子女，更何况2015年遗嘱中没有幼子周维正的名字，故希望法庭裁定2015年遗嘱无效，应以2009年遗嘱作准。

2015年遗嘱将1.89亿股其士股份交周蕙蕙继承

原告为长女周莉莉（Lily），被告为五女周蕙蕙（Violet，艺人吴家乐妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿生前育有六女一子，先后订立四份遗嘱；他于2015年10月29日订立最后一份遗嘱，2016年1月8日中风，其后一直卧病在床，最终于2018年7月29日辞世，享年82岁。

周亦卿于2015年10月所订立的最后一份遗嘱逾10页，由其妻子宫川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作为遗产执行人及受托人，把周亦卿与日裔妻子宫川美智子共同持有的其士集团逾62.76%股权即1.89亿股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙继承，其余遗产分配予周亦卿的妻子及其他五名儿女。

五女周蕙蕙承诺按2015年遗嘱继承父亲周亦卿的1.89亿其士股份，转移至周氏家族信托，另承诺将其承继权益的一半转移予弟弟周维正(Oscar) 。其士集团于2018年9月4日发出公告指，周亦卿的1.89亿其士股份全数转移至家族信托，以惠及周氏直系家族成员及慈善机构。

五女周蕙蕙及六女周薇薇揭示，父亲周亦卿曾在2009年4月27日订立遗嘱，但2009年遗嘱只有未签署副本，不确定正本是否存在。2009年遗嘱指明遗产执行人及受托人为周亦卿妻子宫川美智子、长女周莉莉及五女周蕙蕙，受益人包括妻子及7名子女，而遗产作受益人的生活、教育及发展之用。

周莉莉：2015年遗嘱背离父亲公平对待各子女作风

原告方资深大律师沙惜时 (Charles Sussex SC)代表长女周莉莉指，周亦卿于1961年与妻子宫川美智子结婚，一生共订立四份遗嘱，而父亲生前公平对待各子女，没有偏爱某一子女，但2015年遗嘱完全背离父亲一贯作风，把其士股份全数交由五女周蕙蕙继承。周莉莉强调，父亲一直倾向设立家族信托，而非将庞大遗产集中交予某一子女处理，故认为2015年遗嘱并不代表父亲的意愿。

周莉莉指明，父亲周亦卿一直想保存全数其士股份，希望透过信托保存资产，避免出售或转移，不会想把股票出售或交给任何人，而父亲希望设立家族信托，子女不会特别从信托中受益，但2015年遗嘱将全数股份交由五女周蕙蕙继承，更没有唯一一名儿子周维正的名字。周莉莉又指五女周蕙蕙及六女周薇薇主力「协助」父亲准备2015年遗嘱，质疑2015年遗嘱不符父亲遗愿。

法官欧阳浩荣问原告方，若法庭裁定2009年遗嘱有效、2015年遗嘱无效，长女周莉莉会否受益。原告方表示，长女周莉莉并不会因此受惠，但周莉莉只想跟从父亲遗愿，把父亲全数其士股份捆绑在一起，保证股份不外流，全数由周氏家族拥有，相信2009年遗嘱比2015年遗嘱更符合父亲遗愿。

原告方在庭上亦提及周亦卿的身体报告，显示其患有高胆固醇、高血压、糖尿病，并曾三度中风。

案件编号：HCAP22/2019

法庭记者：刘晓曦