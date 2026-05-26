7年前与未成年女友性交及肛交 女方留学了解性罪行后返港报案 男生认罪候判

23岁男生约于7年前与当时15岁女友在家中性交及肛交，其中肛交时女方曾要求停下，但男生未有住手，直到女方再三要求才作罢。涉案男生今于高等法院承认与未成年少女非法性交及肛交等两罪，案情指两人分手后，女事主到外国升学及对性罪行有更多了解，返港后决定报警。法官李素兰押后案件至6月22日判刑，以待索取感化令和社会服务令报告，期间被告续准保释。

女方同意性交及至肛交途中痛楚叫停

男被告以A作代号，他早前在交付程序中承认1项与年龄在16岁以下的女童非法性交及1项与21岁以下女童作出肛交罪，今于高等法院确认答辩及同意案情。法官考虑到，披露被告姓名可能会令女事主的身份被人认出，故颁令被告匿名。

案情透露，被告和事主X同龄，被告于2018年10月19日前往X家中，当日X的父母不在家，屋内只有X的家佣。2人在X的房间内性交，并有使用安全套。

翌年3月20日，被告在沙田住所内提出与X进行性行为，X同意。惟被告其后与X肛交，虽然他有使用X在香港同志游行时取得的安全套和润滑剂，X仍感到痛楚及要求被告停止。被告最初没有理会，直到X再三要求停止，他才作罢。

X事后感抑郁进一步了解性罪行后报案

2020年6月，X不再与被告联络，并在WhatsApp封锁被告，她亦感到抑郁及求诊。后来X前往外国读书及对性罪行有进一步了解，回想起上述事件后，她感到忧伤及在2022年回港时报警。被告被捕后在警诫下保持缄默，他在警方认人程序中被X认出。

辩方大律师张锦荣今求情时，强调被告案发时年仅15岁，仍是一个小男孩，犯案时并非一个强势主导的角色。法官押后案件至6月22日判刑，以待索取感化令和社会服务令报告，期间被告续准保释。

案件编号：HCCC54/2026

法庭记者：王仁昌