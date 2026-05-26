青葵公路车祸︱撞车关油价事？巴士公司规定冷气开25°C 业界叹车头体感温度更高 车长或「热到呼呼入睡」

青葵公路昨日（25日）下午发生九巴猛撼工程车的严重交通意外，导致超过20名乘客及车长受伤，39岁肇事九巴车长涉嫌危险驾驶被捕。九巴员工协会顾问郭志诚今日（26日）在电台节目分析事件表示，涉事巴士在毫无减速下直撞前车，相信意外主因是车长疲劳过度及精神状态欠佳。

油价高限冷气25°C 司机位冷气弱兼晒滚玻璃

他表示，近期油价高企，巴士公司推出节能措施，规定车厢冷气温度限定25度以节省燃油。他透露，由于巴士冷气设计是由车尾吹向车头，若后座乘客开启冷气风口，吹到车头司机位的风力便非常微弱。他又指，昨日气温高达31、32度，加上车头「大银幕」（挡风玻璃）不断吸热，「晒到个玻璃系滚嘅」，估计当时司机位温度高达27度。在闷热环境下驾驶960线长途车，他料或影响车长呼吸，容易令车长「呼呼入睡」（意指昏昏欲睡）。

九巴城巴3月发指引 要求非载客行程「熄冷气」

翻查报道，九巴及城巴分别于3月中旬向车长发员工通告，要求司机调高车厢冷气温度，或在驾驶空车或未载客期间「开窗熄冷气」，节约燃油消耗。九巴要求将车厢冷气温度调整至「摄氏25.5-27.5度」；城巴则要求车长在「私牌」（不载客行程）期间「开窗熄冷气」，并在总站开出前「禁止提前开引擎及冷气降低车厢温度」，以求最大程度节能。

《星岛头条》正向九巴查询。

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大直路视野清晰 全程无煞车迹象

对于外界质疑是否阳光猛烈或现场无摆放雪糕桶导致意外，郭志诚认为并非主因。他指出，事发路段为大直路，前方没有其他大型车辆遮挡视线，且事发于下午2时许，并非清晨或黄昏阳光直射双眼的时段。同时，公路龙门架已亮起红色交叉标志，工程护航车的闪灯亦有运作，只要驾驶者精神集中，理应十分容易察觉前方状况。

他续指，根据事发片段，涉事九巴驶至工程车前毫无减速迹象，最后一秒更疑似加速直撼工程车，将其推前七、八十米撞向另一辆工程车，期间完全没有亮起过煞车灯，明显反映车长当时的精神状态出现严重问题。

早更工作近10小时 960线长途车易疲劳

指公司接投诉往往「唔听车长解释」

郭志诚按经验推测，涉事车长当时应是负责「早更」，可能凌晨3、4时已起床，至下午2时意外发生时，已开工达10小时。他指960线属于长途车，长时间驾驶极易令车长陷入疲劳。

问及车长能否自备小风扇散热时，郭无奈指出，安装风扇容易惹来乘客投诉，而公司往往很多限制「唔会听你解释」、也不体谅车长苦衷。他指自己以前感到疲倦时，往往只能靠「拍打自己个头」或转动颈部来提神。

翻查资料，郭志诚曾在2011年7月，在炎炎夏日驾驶俗称「热狗巴」的无空调巴士期间，疑中暑晕倒休克7分钟，需留院3日。

促下调冷气至23度 正视车长疲劳问题

郭志诚重申，过往已发生多宗巴士在毫无煞车迹象下直撞前方的严重意外，反映车长精神疲劳问题一直存在。他促请巴士公司在炎夏期间，容许将车厢冷气下调至23度，确保司机位有足够冷气，同时促请政府及巴士公司认真检视及改善车长工作疲劳问题，避免同类惨剧再次发生。

郭志诚曾揸「热狗巴」中暑休克留院3日

翻查资料，郭志诚曾在2011年7月，在炎炎夏日驾驶俗称「热狗巴」的无空调巴士期间，疑中暑晕倒休克7分钟，需留院3日。