涉要求家长销毁贪污证据蔡章阁中学助理校长脱罪 家长认罪判囚3月缓刑年半

厂商会蔡章阁中学助理校长前年安排男学生入读中二时怀疑贪污，其后涉嫌相约家长于内地酒店碰面，要求销毁贪污证据，干扰廉署刑事调查，2人一同被控妨碍司法公正罪。涉案家长早前认罪，录取口供指证助理校长。助理校长则否认控罪受审，因离港前未曾向家长谈及删除讯息事宜，控方未能证明其在港犯案，被裁定罪脱。署理主任裁判官邓少雄今早于屯门裁判法院判处涉案家长监禁3个月，缓刑18个月。

蔡章阁中学50岁助理校长孔少丹与38岁学生家长蔡钰同被控1项妨碍司法公正罪，被控于2024年9月12日在香港作出一项有妨碍司法公正倾向的作为，即销毁或干扰廉政公署就蔡钰被指称贪污而进行的刑事调查的资料。孔少丹早前否认控罪，受审后罪脱。

案件编号：TMCC2001/2025

法庭记者：陈子豪