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天文台｜今年首发酷热天气警告 连续3日最高33°C 低压槽周末靠近有骤雨狂风雷暴

社会
更新时间：13:36 2026-05-26 HKT
发布时间：06:50 2026-05-26 HKT

高空反气旋正覆盖广东沿岸及南海北部。此外，一个低压区正为雅蒲岛附近带来不稳定天气。天文台在今日（26日）上午7时45分发出今年首次的酷热天气警告。根据九天天气预报，未来3日日间酷热，最高气温高达33°C。

劳工处在下午1时30分发出黄色工作暑热警告，表示部分工作环境下的热压力颇高，请采取适当的防暑措施。

下午部分时间有阳光及酷热

天文台预测，本港下午部分时间有阳光及酷热，气温介乎29°C至33°C。今晚天气大致多云，吹和缓南至西南风，高地风势间中清劲。

根据天文台九天天气预报，高空反气旋会在未来两三日持续为广东沿岸带来酷热的天气，明日（26日）至周五（29日），日间酷热，最高气温高达33°C。

周五周六有骤雨 局部地区有雷暴

天文台预料一道低压槽会在接近周末靠近华南沿岸，该区天气渐转不稳定，周五（29日）稍后有几阵骤雨，局部地区有雷暴，周六（30日）有几阵骤雨，初时局部地区有雷暴。而一股偏东气流会在周末期间影响广东沿岸，高温天气有所缓解。

此外，位于雅蒲岛附近的低压区会发展为热带气旋，在未来数日横过菲律宾以东之西北太平洋并逐渐增强，大致移向台湾以东海域至琉球群岛一带。

 

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