吸收全运会经验 郑泳舜冀增办国际级比赛 加强主场凝聚力︱新闻追击

香港举办国际体育盛事一浪接一浪，且愈见声色，身兼大型体育活动事务委员会副主席的郑泳舜表示，未来本港除要继续争取更多世锦赛级别比赛落户，亦要鼓励其他项目累积举办比赛经验，而配合M品牌活动数据作更好部署，以及培养更好的球迷气氛，加强主场凝聚力。他又指，香港去年吸收举办全运会经验后，有空间和能力去申办更多亚洲和国际的综合体育赛事。

吁提升办赛资助积累经验

除年度体育盛事的香港国际七人榄球赛，本港近年亦举办多项大型体育活动。郑泳舜表示，随启德体育园落成，本港大型体育盛事数目较几年前增加数倍，赛事更多元化，今年有剑击世锦赛和有多支欧洲足球劲旅参与「香港足球盛会」，证明体育盛事在市场有需求，且对外地和内地体育迷具吸引力。

展望未来，郑泳舜指，希望有更多世锦赛级别的顶级比赛在香港举办，惟办赛经验需要逐渐累积，建议政府提升本地赛、亚洲赛和内地联赛的办赛资助，让体育人才从中学习，为未来举办大型赛事铺路，而去年M品牌要求每个项目就活动内容和成效提交独立评估报告，数据亦会有助活动的规划。

港有能力申办更多国际赛

郑又提到，香港可参与更多内地联赛，培养球迷气氛，增加应援体验。他称，过去体育总会以训练运动员和举办比赛为主，未来要多花心思鼓励观众参与，现时除足球球迷凝聚力强劲，其他运动的观众基础亦不俗，举例「男女子排球联赛决赛讨论很热烈，坐爆球场」，关键在于如何设计配套予球迷，让他们更热烈支持爱队。他又指，要发展主场经验，商业元素必不可少，具体方法需大家发挥创意，而近年各体育总会善用社交媒体，亦令运动争取更多曝光机会。

对于香港未来申办亚运或以大湾区名义申办奥运的机会，郑泳舜指，申办亚运或奥运属于国家决定，需配合国家整体部署，但香港吸收了去年举办全运会的经验，显示香港有一定承办能力和空间，去申办更多亚洲和国际的综合体育赛事，除奥运和亚运外，亦可争取举办亚沙运和世界大学运动会等亚洲和国际综合体育赛事。