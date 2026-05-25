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佛诞连假最后一日 大批市民搭高铁赶回港 : 假期「唔长唔短」故选择北上

社会
更新时间：17:32 2026-05-25 HKT
发布时间：17:32 2026-05-25 HKT

佛诞连假最后一日，不少北上港人相继回港。西九龙高铁站抵港大堂今日（25日）下午人流络绎不绝。市民周先生与太太日前趁3日佛诞连假到汕尾旅游，「包咗部车去风车岛玩」，连同住宿花费约3,000港元。被问到假期为何不选择留港，他直言此举「好正常」，认为「假期紧系揾啲地方玩」，又指内地环境舒适，且人流亦不多。他说今次假期购买高铁车票不算困难，约在出发13、14日前便买到。

假期「唔长唔短」故选择北上

另一市民陈女士假期期间同样选择带同小朋友北上，一家四口到了清远长隆游玩，认为内地使费较低，且「啲园区有好多唔同嘅嘢玩，有睇动物同埋玩水」，认为体验颇佳。她坦言，自己并非每逢假期就北上的人，惟今次假期「唔长唔短」，故选择北上，「如果长啲就会去其他地方，可能暑假就会去日本咁样」。

黄女士亦趁今次假期携同子女到长隆游玩，表示「想带小朋友去动物园玩一下」，若选择暑假到访，便会碰上内地假期，且夏天天气亦太热，所以决定趁今次假期提早游览。她亦坦言，因为平日都在香港生活，今次迎来3日假期，认为正适合到周边地区游玩。

除了返港人士之外，亦有不少内地旅客访港。广州游客伍先生表示，内地没有佛诞假期，纯粹想带小朋友来港游玩，认为「香港冇大陆咁乌烟瘴气，空气、环境，好多嘢都好好多，咁小朋友会舒服啲」。他又指，自己本身已经多次来港旅游，认为香港有很多地方适合带小朋友去玩，例如西九文化区、故宫博物馆等。他们今次打算到主题乐园游玩，「谂住买年票，住就住亲戚家」，估计花费约500至600港元一日，到周四、五左右便离开。

记者：伍万庭

摄影 :  吴艳玲

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