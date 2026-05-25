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北都︱北都统筹办伙多国驻港总领事、商界代表等实地考察 鼓励企业积极参与发展

社会
更新时间：15:47 2026-05-25 HKT
发布时间：15:47 2026-05-25 HKT

北部都会区统筹办事处主任苏惠思本月22日与多国驻港总领事、商界及教育界代表考察北部都会区，实地了解北都的规划及最新发展。今次考察由香港—东盟协会安排，有近70名代表参与。代表团首先参观洪水桥／厦村新发展区社区联络中心，了解该新发展区和整个北都发展的规划和发展进程。代表团随后访问河套香港园区的访客中心、湿实验室大楼和人才公寓，听取创科发展的介绍，最后探访塱原自然生态公园，了解北都的保育工作。

代表团首先参观洪水桥／厦村新发展区社区联络中心，了解该新发展区和整个北都发展的规划和发展进程。
代表团首先参观洪水桥／厦村新发展区社区联络中心，了解该新发展区和整个北都发展的规划和发展进程。
北部都会区统筹办事处主任苏惠思介绍北都最新发展。
北部都会区统筹办事处主任苏惠思介绍北都最新发展。
代表团到访港深创科园。
代表团到访港深创科园。
代表团最后探访塱原自然生态公园，了解北都的保育工作。
代表团最后探访塱原自然生态公园，了解北都的保育工作。

北部都会区统筹办事处主任苏惠思表示，北都是香港在国家双循环格局中发挥「引进来、走出去」作用的重要平台，外地企业可藉北都进入大湾区及其他地方的庞大巿场，内地企业亦可利用北都开拓海外业务。随著基本规划经已出台，北都现时正是加速建设及企业进驻的黄金时刻。政府正透过多元方案，包括北都专属法例、多元开发模式如片区开发及成立产业园公司，以及全方位的便利措施如优惠政策包及专案督导办公案等，以加快建设及招商引资。她鼓励企业和相关团体把握这个难得机会，积极参与北都发展。

这次访问加深了各界对北都的认识，促进香港与东盟及其他地区在经贸、创科、产业发展及环境保育方面的交流。代表团表示对北都发展有浓厚的兴趣，期望日后能加强合作和交流。

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