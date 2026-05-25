狗只入食肆｜已收逾千宗申请 黄家和：对数字感鼓舞 预料6月数字会持续上升

容许狗只进入食肆的《2026年食物业（修订）规例》日前生效，截至上周五，食环署收到逾1400宗狗只进入食肆的申请。香港餐饮联业协会会长黄家和对申请数字感到鼓舞，认为反映业界期望新措施能带动餐厅生意，预料申请数字会持续上升。

仍需适应不急于推行下一阶段

黄家和今日（25日）在电台节目表示，全港目前有近18,000间食肆，短时间内接获逾1,400个申请，反映业界对此有实质需求。他坦言，最初曾担心业界会采取观望态度而放慢申请步伐，但现时的结果令人鼓舞，显示不少食肆经营者认为准许狗只进入能有效带来生意。他相信到6月期间，申请数字仍会持续上升。

对于首阶段1,000个名额是否足够，黄家和认为，即使抽出首批名额，业界和社会仍需要一段适应期，不需急于推行下一阶段。他指出，虽然食环署为经营者及顾客制定的良好作业及行为指引内容全面，但落实时仍可能出现突发或未可预见的情况，业界需要时间观察。

清晰展示排泄物清洁费免争拗

针对大众关注的狗只排泄物处理问题。黄家和指出，多数狗主对宠物都是照顾有加，餐厅可提供手套等清洁工具协助，根据《狗只友善食肆良好作业及行为指引》，若由食肆代为清理，餐厅可收取额外费用。

被问及各餐厅收费不一会否引起顾客争议，黄家和回应指，食环署的指引已涵盖得相当完善，但由于全港食肆在面积、环境及人流上各有不同，难免在细节上有差异。他强调透明度的重要性，建议食肆必须将自订的顾客须知、守则及收费条款，清晰展示于餐厅当眼处或其网页内；此外，食环署的获批食肆名单网页亦可列出个别餐厅的守则。

为进一步减少冲突，黄家和建议除了张贴告示外，前线员工在顾客进入餐厅前，应当面提醒顾客有关须知及清楚说明收费。他相信经过一段时间的运作后，大众及业界都会逐渐习惯。

相关新闻：

狗只入食肆︱食环署公布《指引》 吁每人不宜带多于两只 若狗咬人食肆应提醒顾客报警

狗只入食肆︱议员：饮食业界期待很久 拆墙松绑便利食客商户

狗只入食肆︱爱协授秘笈：职员应谨记「4个不要」