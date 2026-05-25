积金局发现疑伪造医生纸申索提早提取强积金 交执法机关跟进并拒绝申索

积金局主席刘麦嘉轩表示，随着「积金易」平台（「积金易」）全面运作，强积金行政工作由以往分散于不同受托人，转为由「积金易」统一处理。这不仅提升整体效率，更有助加强计划成员的退休保障，令怀疑欺诈个案「无所遁形」。「积金易」团队早前在日常审批过程中，发现有疑似伪造医生纸申索提早提取强积金的情况，团队已将个案交由执法机关跟进，及拒绝有关申索。

刘麦嘉轩在网志表示，一直以来，积金局与强积金受托人保持紧密沟通，就各类提早提取强积金严谨把关，防范不当申索。亦与其他执法机关合作，包括与警方建立有效通报机制，转介可疑个案，以打击违法行为。例如在去年，协助警方成功捣破一个涉嫌教唆计划成员使用虚假文书，以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」为理由，非法提早提取强积金的犯罪集团。

刘麦嘉轩指，「积金易」团队早前在日常审批过程中，发现有疑似伪造医生纸申索提早提取强积金的情况。资料图片

交执法机关跟进已拒绝有关申索

她指，「积金易」团队是在早前日常审批过程中，发现有以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」为理由提早提取强积金的申索个案，其提交的医生证明书有可疑的情况。团队随即主动与证明书上的注册医生核实资料，发现该些证明书怀疑属伪造，有关医生因而及早知悉可能有不法分子盗用其身份作不当使用，提高警觉。而就最近发现的可疑个案，「积金易」团队已交给执法机关跟进，亦已拒绝有关申索。

刘麦嘉轩表示，为全面打击欺诈强积金的行为，在「积金易」启用时，积金局早已作出部署。去年已主动与公私营医疗专业团体沟通，商讨完善医生证明书的核实机制、提高证明书内容的要求，以减低被滥用或伪造的风险。并联同「积金易」团队成立专责组，主动改善源头防范工作，检视提早提取强积金申索的审核机制，制定一系列措施，从监管、营运及执法层面多管齐下，加强对可疑申索的防范及阻吓。

她提醒所有计划成员，根据现行法例，计划成员只可在特定情况下于65岁前提早提取强积金，包括「罹患末期疾病」及「完全丧失行为能力」，而申请必须提交符合法例要求的证明文件。任何伪造或使用虚假文书的行为，均属严重刑事罪行，一经定罪，最高可被判处监禁14年，后果严重。

