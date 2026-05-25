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天气︱天文台下午录32°C今年最热 明起一连四日市区高达33°C 势发今年首个酷热警告

社会
更新时间：13:00 2026-05-25 HKT
发布时间：13:00 2026-05-25 HKT

天文台表示，高空反气旋会在未来两三日持续为广东沿岸带来普遍晴朗及酷热的天气。本港方面，天文台称下午录得最高气温32度，是今年以来的最高纪录。

午后录最高气温32度破今年最高纪录

根据九天天气预测，明日（26日）起一连四日市区气温将高达33度，大致天晴，日间酷热；上水和打鼓岭周二及周三更或高见35度。当最高气温达33度或以上，天文台或需发出今年首个酷热天气警告。

天文台或需发今年首个酷热天气警告

天文台亦预料，一道低压槽会在接近周末靠近华南沿岸，该区天气渐转不稳定，有骤雨及雷暴。而一股偏东气流会在周末至下周初影响广东沿岸，该区气温稍为下降。

低压槽周末靠近 有骤雨及雷暴

本港地区下午及今晚天气预测大致天晴及炎热。吹和缓南至西南风，离岸风势清劲，高地间中吹强风。展望未来两三日大致天晴，日间酷热。接近周末有几阵骤雨。

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