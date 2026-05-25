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长洲抢包山︱冧庄包山王包山后 郭嘉明龚子珊不言弃：明年继续参赛！

社会
更新时间：01:11 2026-05-25 HKT
发布时间：01:11 2026-05-25 HKT

长洲太平清醮重头戏「抢包山」决赛今晚顺利完成，战情激烈，郭嘉明和龚子珊成功卫冕包山王、包山后。郭嘉明表示，今次吸收了曾被DQ的经验，因此选择提早落地，「宁愿喺限时落到嚟、计到分，起码有机会攞到头三名，好过DQ咗完唔到赛。」

被问到钟玉川被DQ，郭指对方是一个很强的对手，相信汲取今次经验后下次会做得更好。

龚子珊祝港产太空人黎家盈「平安上去，平安落嚟」

龚子珊表示，今年是自己第11年抢包山，是最激烈的一次，因为竞争对手黄嘉欣和前包山王都在她旁边线道，因此自己的目标是尽快登顶，「咁样机会大啲」。她又提及今年是连续第三年取得「包山后」殊荣，特别高兴。被问及由塔顶到登顶的心态，她指自己是比黄嘉欣快一步到顶才有机会赢。

至于明年会否继续参赛，龚指自己的心态和郭嘉明一样，「有得玩多几年就玩」，因为抢包山是一个挑战体能，又具备节日性的活动。

龚子珊也祝贺今晚升空的港产太空人黎家盈「平平安安上去，平平安安落返嚟。」

摄影：刘骏轩 

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