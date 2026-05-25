神舟二十三号｜近距离见证成功升空 孙东：黎家盈的状态非常好，信她能出色完成任务

神舟二十三号已于周日（24日）晚上发射，创新科技及工业局局长孙东可近距离目送神舟二十三号升空。孙东之后会见传媒时表示，刚才见证了令人激动的时刻，当飞船直翔云霄时感到非常激动，身为中国人的自豪感油然而生，相信这不仅是一次飞行任务的成功，更是国家科技实力越升的重要缩影，特别是今次有香港载荷专家黎家盈参与其中，令这份荣誉更为厚重，相信这是香港用行动融入及服务国家大局，贡献香港创科力量的绝佳演绎。

他续称，神舟二十三号的成功，再次彰显科研是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，特区政府会继续推动创科发展，加速建设国际创科中心，为国家建设科技强国、航天强国作出更大的贡献，重申香港有基础、有实力，特别是有国家作为坚强的后循。

近距离目送神舟二十三号升空，创新科技及工业局局长孙东称见证了令人激动的时刻，身为中国人的自豪感油然而生。郭咏欣摄

神舟二十三号成功发射升空。郭咏欣摄

神舟二十三号成功发射升空。郭咏欣摄

神舟二十三号升空任务取得圆满成功。郭咏欣摄

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他又指，刚才出征时有幸可代表香港近距离为三位航天员送行，看到他们坚毅的眼神，令他更深刻地感到，香港的未来建设国际创科中心的过程中，亦应该以航天的精神去攻坚困难。他相信今次发射成功也是一次绝佳的教育机会，希望每位香港青年都看到梦想的力量，下一步特区政府会继续创造更多机会，为香港青年投入创科发展创造各种条件。

被问到近距离送行的情况，他表示今次国家对香港非常照顾，给香港代表团最好的位置，有幸作为代表团的团长可以站到第一排，与三位航天员相距约4、5米左右。他看到当时黎家盈的状态非常好，相信她一定能出色地完成任务，期待她的凯旋。

《星岛新闻集团》记者郭咏欣酒泉报道