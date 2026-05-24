神舟二十三号︱市民商场睇直播 见证港产太空人升空：好感动

首位港产太空人黎家盈将于今晚（24日）11时08分搭乘神舟二十三号升空。在本港，有商场举行直播活动，晚上9时许已有过百名市民在场，期望见证香港太空人升空的历史时刻。

「作为香港人都想睇呢𠮶历史一刻」

市民刘先生表示，自己今天下午很早便已到场，希望与其他市民一同见证本港首个太空人升空的振奋时刻，目前心情非常期待、兴奋。他又指，作为香港人，对于有首位港产太空人感到十分感动，认为今次有香港人参与国家航天任务，反映国家对香港的认可。

市民阮先生指，自己一直关注国家航天发展，对于本港首次有载荷专家、太空人升空心情激动。他又指，对方与自己同为香港青年，有机会参与国家任务、登上太空，反映国家重视香港，亦吸引本港青年认识航天领域及理工科目，并同时融入国家发展大局。

丁小姐今日与朋友提早到场，表示期待首位香港女太空人升空，「作为香港人都想睇一睇呢𠮶历史一刻」。不过她亦坦言，今日假期不少人或已离港北上、旅游，且长洲亦将于午夜举办「抢包山」，觉得关注此事的人较少。

另一位市民丁小姐则独自到场观看升空直播，「觉得好兴奋，又有少少紧张，第一次喺现场睇太空人升空直播」。她又指，自己作为土生土长的香港人、中国人，希望透过直播见证历史性的一刻。她又提到，自己小时候亦曾梦想做太空人，惜自觉体能方面并不合适，终打消念头。

举办活动的商场位于黄埔，当区的区议员李超宇就表示，今次由消息公布到正式升空时间仓猝，但亦能聚集大批市民到场支持，「系过往从来都冇发生过嘅事」，相信是市民亦对本港出现首位太空人感到自豪。他又指，政府、本地创科一直对太空科技发展付出不少努力，而今次有香港太空人获选，也是国家对香港创科人才的肯定，亦希望通过今次事件，推动本港创科界发展。

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记者：伍万庭

摄影：苏正谦