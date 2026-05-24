长洲太平清醮．直播︱抢包山决赛凌晨上演 12名健儿争包山王、包山后殊荣

【佛诞/长洲/太平清醮/飘色巡游/色芯/抢包山】一年一度长洲抢包山决赛，将于5月25日凌晨零时在北帝庙游乐场上演，12名晋身决赛的选手将争夺各项殊荣，包括包山王、包山后，以及袋袋平安奖。

踏正凌晨零时，文体旅局副局长刘震呜锣，12名选手随即攀上包山，大战一触即发。

记者约晚上9时半所见，排队人龙超过100米。天气炎热，有人带备地毡、矮凳，坐低「唞暑」。排头位的张先生表示，已连续15年来观看抢包山，今年更清晨近5点就来排队，「早点来有好位。电视机看不到的东西，不如来这里看」。

祖籍河北、在港定居26年的张女士表示，以往只在电视观看抢包山，非常期待现场气氛。她亦说，长洲太平清醮的活动很有特色，「我看到小孩站在杆子上，觉得很惊险，然后我看到扮演悟空、唐僧等神话人物，我一眼认出来。」

美国游客：在包子上攀爬很新奇

美国游客David表示，自己与太太Mary都热爱攀登，认为在包子上攀爬很新奇，「很期待决赛。我没有任何预测，有很多新发现」。他继指，今早观看飘色巡游，陶醉于现场气氛，「有很多人，每个人都面带笑容，孩子们昂首挺胸。我们家乡（加州）也有巡游，但你根本没机会靠近。在这里，人们离（飘色）非常近，大家挤在一起，这带来活力和快乐。」

David又说，来香港旅游期间，参观了大坑火龙文化馆，观看粤剧，更体验了爬山，非常喜爱香港，「香港人非常友善热情，文化非常有趣。香港真是太棒了。」

上海游客李小姐与在港读硕士的友人任小姐，今日来长洲一日游。李小姐说，平安包吃起来「挺香」，飘色巡游、抢包山等活动亦非常新奇，欣赏香港有保育好传统文化，「我看网上图片，（抢包山）是爬上塔顶抢包子，一些电影也有活动相关内容，挺期待他们往上拿包子。」

记者：萧博禧

摄影：刘骏轩

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参赛者名单：

男子组决赛名单（9人）

郭嘉明（选拔赛首名，46.03 秒）十届「包山王」

黄志杰（46.88 秒）

梁尹聪（55.21 秒）

马学铭（55.91 秒）

杨文雄（56.76 秒）

黄子翘（56.76 秒）

黄锦文（57.11 秒）

郭俊贤（1 分 07.71 秒）2012年「包山王」

钟玉川（1 分 09.76 秒）2023年「包山王」

女子组决赛名单（3人）