长洲太平清醮︱抢包山决赛凌晨上演 12名健儿争殊荣 晚上10时起派入场券

【佛诞/长洲/太平清醮/飘色巡游/色芯/抢包山】一年一度长洲抢包山决赛，将于5月25日凌晨零时在北帝庙游乐场上演，12名晋身决赛的选手将争夺各项殊荣。大会今晚10时起将派发1,650张免费入场券，市民晚上10时开始，可到长洲消防局侧的北社一里沿冰厂路排队轮候。

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参赛者名单：

男子组决赛名单（9人）

郭嘉明（选拔赛首名，46.03 秒）十届「包山王」

黄志杰（46.88 秒）

梁尹聪（55.21 秒）

马学铭（55.91 秒）

杨文雄（56.76 秒）

黄子翘（56.76 秒）

黄锦文（57.11 秒）

郭俊贤（1 分 07.71 秒）2012年「包山王」

钟玉川（1 分 09.76 秒）2023年「包山王」

女子组决赛名单（3人）