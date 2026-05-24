Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长洲太平清醮︱抢包山决赛凌晨上演 12名健儿争殊荣 晚上10时起派入场券

社会
更新时间：19:00 2026-05-24 HKT
发布时间：19:00 2026-05-24 HKT

【佛诞/长洲/太平清醮/飘色巡游/色芯/抢包山】一年一度长洲抢包山决赛，将于5月25日凌晨零时在北帝庙游乐场上演，12名晋身决赛的选手将争夺各项殊荣。大会今晚10时起将派发1,650张免费入场券，市民晚上10时开始，可到长洲消防局侧的北社一里沿冰厂路排队轮候。

相关新闻：

长洲太平清醮︱飘色巡游今午2时举行 抢包山决赛凌晨上演 一文睇清赛事/加班船/交通安排

长洲太平清醮｜飘色巡游周日举行 讽刺油价高企、围标 街坊会：冀传承兼带旺长洲

长洲太平清醮｜飘色巡游8名色芯率先亮相 中东油王、高官现身街头

长洲抢包山︱12名决赛选手出炉 去年包山王包山后过关 郭嘉明指竞争明显增加太平清醮倒数一个月 长洲酒店早爆满 商户盼好天气带动生意 平安包加价一蚊

参赛者名单：

男子组决赛名单（9人）

  • 郭嘉明（选拔赛首名，46.03 秒）十届「包山王」
  • 黄志杰（46.88 秒）
  • 梁尹聪（55.21 秒）
  • 马学铭（55.91 秒）
  • 杨文雄（56.76 秒）
  • 黄子翘（56.76 秒）
  • 黄锦文（57.11 秒）
  • 郭俊贤（1 分 07.71 秒）2012年「包山王」
  • 钟玉川（1 分 09.76 秒）2023年「包山王」

女子组决赛名单（3人）

  • 黄嘉欣（选拔赛首名，53.54 秒）六届「包山后」
  • 龚子珊（55.25 秒）三届「包山后」
  • 林秀蕾（1 分 06.34 秒）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
8小时前
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
吴婉芳二子结婚｜胡智同新婚妻早融入豪门家中  新郎手上有爱的纹身  老婆清纯小鸟依人
影视圈
6小时前
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
9小时前
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
迪卡侬新出$299防水鞋爆红！港人大雨实测列3优点「近排最满意产品」 网民：夏天要有！
时尚购物
8小时前
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
吴婉芳二子结婚｜百亿豪门婚宴星光熠熠  曾志伟兴奋拍片「大美人港姐」疑现身  郑伊健夫妇变小粉丝
影视圈
7小时前
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
2026-05-23 19:14 HKT
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
房委会公屋「富户政策」申报月底截止！逾期随时被终止租约 即睇2大交表方法
生活百科
10小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
2026-05-23 13:38 HKT