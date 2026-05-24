香港大律师公会与北大合办普通法课程   薛日华：调解仲裁讼辩内容更紧贴世界趋势

香港大律师公会与北京大学法学院合办的《普通法精要.公法》课程，今年的授课已将近进入重头戏部份，下星期将提供法庭讼辩技巧训练，昨日(23 日)刚刚到北京授课的公会副主席薛日华资深大律师表示，今年的公法课程，在替代性争议解决方式，即调解和仲裁，及讼辩技巧等多方面的内容，援引了新近的个案，更紧贴世界趋势，她相信有助加强学生对涉外法治有更前瞻性的掌握。

课程加强学员了解涉外法治发展

薛日华表示，课程内容精心设计，除了普通法与法治的基本原则、香港的法律制度与基本法、合约法、侵权法、民事及刑事诉讼法精要外，香港行政诉讼法的精要外，替代性争议解决方式，即调解和仲裁，以及训练庭辩技巧，也是重点。随著国际调解院在港，成功处理首宗案件，令中国及新加坡海事争议最终达成协议，她相信这种发展趋势会令学员看到替代性争议解决的有效性及发展。至于讼辩技巧，课程的训练仔细，包括书面陈词、口头陈词及证人的盘问。

艾家敦大律师( 右） 、林骏希大律师也在昨天下午，到北大法学院授课。替代性争议解决方式，例如调解及仲裁，及讼辩技巧仍然是今年课程重点之一。艾家敦大律师正在课堂教授调解。

林骏希大律师在讲课，是超过30 位， 赴京教授课程的大律师之一。

课程的课堂模拟法庭考核，及结业及颁奖典礼将于6月11日在北京举行，其中表现杰出的学生将获公会颁发奖学金，资助他们今年暑假到香港，深入了解香港大律师事务所及大律师的行业。

公会自2011年与北大法学院合办普通法课程，至今有近500名北京大学法学院学生报读。

课程至今培训近500名学员

陈永豪资深大律师及谭俊杰大律师均表示，学生水平相当高，课堂发问踊跃，反映他们对普通法及替代性争议解决有浓厚兴趣。谭俊杰表示，能够以法律专业知识贡献内地的涉外法治教育，他认为十分有意义，会全力以赴。



香港大律师公会自2011年与北大法学院合办普通法课程，至今有近500名北京大学法学院学生报读。公会今年3月初起，派出超过30位资深大律师或大律师，逢星期六亲赴北京以全英文授课。副主席薛日华资深大律师、陈永豪资深大律师、艾家敦大律师、谭俊杰大律师、林骏希大律师，昨天刚刚到北京授课。



课程的课堂模拟法庭考核，及结业及颁奖典礼将于6月11日在北京举行，其中表现杰出的学生将获公会颁发奖学金，资助他们今年暑假到香港，深入了解香港大律师事务所及大律师的行业。