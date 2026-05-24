Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港大律师公会与北大合办普通法课程   薛日华：调解仲裁讼辩内容更紧贴世界趋势

社会
更新时间：11:56 2026-05-24 HKT
发布时间：11:56 2026-05-24 HKT

香港大律师公会与北京大学法学院合办的《普通法精要.公法》课程，今年的授课已将近进入重头戏部份，下星期将提供法庭讼辩技巧训练，昨日(23 日)刚刚到北京授课的公会副主席薛日华资深大律师表示，今年的公法课程，在替代性争议解决方式，即调解和仲裁，及讼辩技巧等多方面的内容，援引了新近的个案，更紧贴世界趋势，她相信有助加强学生对涉外法治有更前瞻性的掌握。

课程加强学员了解涉外法治发展

薛日华表示，课程内容精心设计，除了普通法与法治的基本原则、香港的法律制度与基本法、合约法、侵权法、民事及刑事诉讼法精要外，香港行政诉讼法的精要外，替代性争议解决方式，即调解和仲裁，以及训练庭辩技巧，也是重点。随著国际调解院在港，成功处理首宗案件，令中国及新加坡海事争议最终达成协议，她相信这种发展趋势会令学员看到替代性争议解决的有效性及发展。至于讼辩技巧，课程的训练仔细，包括书面陈词、口头陈词及证人的盘问。

艾家敦大律师( 右） 、林骏希大律师也在昨天下午，到北大法学院授课。替代性争议解决方式，例如调解及仲裁，及讼辩技巧仍然是今年课程重点之一。艾家敦大律师正在课堂教授调解。
艾家敦大律师( 右） 、林骏希大律师也在昨天下午，到北大法学院授课。替代性争议解决方式，例如调解及仲裁，及讼辩技巧仍然是今年课程重点之一。艾家敦大律师正在课堂教授调解。
林骏希大律师在讲课，是超过30 位， 赴京教授课程的大律师之一。
林骏希大律师在讲课，是超过30 位， 赴京教授课程的大律师之一。
课程的课堂模拟法庭考核，及结业及颁奖典礼将于6月11日在北京举行，其中表现杰出的学生将获公会颁发奖学金，资助他们今年暑假到香港，深入了解香港大律师事务所及大律师的行业。
课程的课堂模拟法庭考核，及结业及颁奖典礼将于6月11日在北京举行，其中表现杰出的学生将获公会颁发奖学金，资助他们今年暑假到香港，深入了解香港大律师事务所及大律师的行业。
公会自2011年与北大法学院合办普通法课程，至今有近500名北京大学法学院学生报读。
公会自2011年与北大法学院合办普通法课程，至今有近500名北京大学法学院学生报读。

课程至今培训近500名学员

陈永豪资深大律师及谭俊杰大律师均表示，学生水平相当高，课堂发问踊跃，反映他们对普通法及替代性争议解决有浓厚兴趣。谭俊杰表示，能够以法律专业知识贡献内地的涉外法治教育，他认为十分有意义，会全力以赴。
 
香港大律师公会自2011年与北大法学院合办普通法课程，至今有近500名北京大学法学院学生报读。公会今年3月初起，派出超过30位资深大律师或大律师，逢星期六亲赴北京以全英文授课。副主席薛日华资深大律师、陈永豪资深大律师、艾家敦大律师、谭俊杰大律师、林骏希大律师，昨天刚刚到北京授课。
  
课程的课堂模拟法庭考核，及结业及颁奖典礼将于6月11日在北京举行，其中表现杰出的学生将获公会颁发奖学金，资助他们今年暑假到香港，深入了解香港大律师事务所及大律师的行业。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
3小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
18小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
23小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
2小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
3小时前
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
18小时前
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
影视圈
4小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
3小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT