香港大律师公会与北大合办普通法课程 薛日华：调解仲裁讼辩内容更紧贴世界趋势
更新时间：11:56 2026-05-24 HKT
发布时间：11:56 2026-05-24 HKT
发布时间：11:56 2026-05-24 HKT
香港大律师公会与北京大学法学院合办的《普通法精要.公法》课程，今年的授课已将近进入重头戏部份，下星期将提供法庭讼辩技巧训练，昨日(23 日)刚刚到北京授课的公会副主席薛日华资深大律师表示，今年的公法课程，在替代性争议解决方式，即调解和仲裁，及讼辩技巧等多方面的内容，援引了新近的个案，更紧贴世界趋势，她相信有助加强学生对涉外法治有更前瞻性的掌握。
课程加强学员了解涉外法治发展
薛日华表示，课程内容精心设计，除了普通法与法治的基本原则、香港的法律制度与基本法、合约法、侵权法、民事及刑事诉讼法精要外，香港行政诉讼法的精要外，替代性争议解决方式，即调解和仲裁，以及训练庭辩技巧，也是重点。随著国际调解院在港，成功处理首宗案件，令中国及新加坡海事争议最终达成协议，她相信这种发展趋势会令学员看到替代性争议解决的有效性及发展。至于讼辩技巧，课程的训练仔细，包括书面陈词、口头陈词及证人的盘问。
课程至今培训近500名学员
陈永豪资深大律师及谭俊杰大律师均表示，学生水平相当高，课堂发问踊跃，反映他们对普通法及替代性争议解决有浓厚兴趣。谭俊杰表示，能够以法律专业知识贡献内地的涉外法治教育，他认为十分有意义，会全力以赴。
香港大律师公会自2011年与北大法学院合办普通法课程，至今有近500名北京大学法学院学生报读。公会今年3月初起，派出超过30位资深大律师或大律师，逢星期六亲赴北京以全英文授课。副主席薛日华资深大律师、陈永豪资深大律师、艾家敦大律师、谭俊杰大律师、林骏希大律师，昨天刚刚到北京授课。
课程的课堂模拟法庭考核，及结业及颁奖典礼将于6月11日在北京举行，其中表现杰出的学生将获公会颁发奖学金，资助他们今年暑假到香港，深入了解香港大律师事务所及大律师的行业。
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