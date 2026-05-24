佛诞天气︱长洲中午气温高达31°C 周二多区料高见35°C 5.29起连落四日雨

【佛诞天气/天文台/长洲/飘色巡游/抢包山】天文台早前预料今年香港年平均温度偏高，跻身历年最高首十位的机会甚高。虽然尚未踏入六月，本港多区天气已显著炎热，今日（24日）是佛诞，举行飘色巡游及抢包山的长洲，当区最高气温预计高达31度。至于市区预测最高温度达32度，而上水、打鼓岭等新界地区气温更达33度。

上水与打鼓岭周二、三高见35度

根据天文台九天天气预报，5月26日（周二）至5月29日（周五）期间，本港最高气温将维持在33度水平；当中周二及周三，上水与打鼓岭等新界地区，气温预计更会高见35度。

低压槽本周后期靠近华南沿岸

天文台表示，高空反气旋会在未来数日持续覆盖广东沿岸及南海北部，该区普遍晴朗，天气渐转酷热。而受偏南气流影响，明日广东沿岸局部地区有骤雨。随著一道低压槽在本周后期靠近华南沿岸，该区天气渐转不稳定，有骤雨及雷暴。

本港地区今日部分时间有阳光及炎热，早上局部地区有骤雨。日间市区最高气温约32度，新界再高一两度。吹和缓南至西南风，高地风势清劲。展望未来数日渐转天晴酷热，但明早局部地区有骤雨。