简朴房｜房屋局拟预留最多180个过渡屋作储备单位 让被逼迁㓥房户暂居 料7.1落实

简朴房制度今年3月1日开始推行，因应有㓥房住户被逼迁，房屋局建议进一步调整市区／扩展市区项目「甲／乙类租户」的最高比例至40%：60%，并新增「储备单位」供受简朴房政策影响的㓥房户作紧急安置，住户居住期间需缴交与「甲／乙类租户」相同的租金，相关营运机构需协助其申请申请正式入住过渡性房屋，若不合资格须在3个月居住期届满后迁出。当局料今年7月1日落实「储备单位」安排。

截至5月上旬 房屋局收到4宗「丙类租户」申请

房屋局向立法会房屋事务委员会提交文件，指为配合简朴房制度实施，房屋局去年10月新增「丙类租户」类别供有需要的受影响㓥房户申请。截至5月上旬，房屋局收到4宗「丙类租户」申请，其中一宗申请已于今年3月底迁入「流浮‧东寓 」项目；其余3宗近期才接获的申请正积极处理中。

截至5月上旬房屋局收到4宗「丙类租户」申请，其中一宗申请已于今年3月底迁入「流浮‧东寓 」项目。资料图片

当局指自简朴房制度落实后，留意到有建议认为应该在市区及扩展市区的过渡性房屋项目内，预留部分单位作紧急安置之用，以即时提供短暂居所予受影响的㓥房户，包括被业主迫迁而需即时寻找临时居所的住户。房屋局建议在非常特殊的情况下，透过编配「储备单位」为他们提供即时支援。

初步估计「储备单位」最高峰时最多可有约180个

初步估计「储备单位」最高峰时最多可有约180个，有需要入住「储备单位」的分间单位住户可透过房屋局所委聘的6支区域服务队进行审核，以证明其紧急安置需要及协助其递交申请表格。而入住「储备单位」的租户，居住期限为3个月，在居住期间需要缴交与「甲／乙类租户」相同的租金。

另外，为让有迫切住屋需要的㓥房户有更多合适的过渡性房屋项目可供选择，房屋局同时建议容许个别市区／扩展市区过渡性房屋项目可因应实际需要，申请进一步调整其「甲／乙类租户」的最高比例由60%：40%至40%：60%，以确保珍贵的房屋资源可配合最新情况，得以更充分及有效地运用。