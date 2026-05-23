神舟二十三号︱载人航天办：嫦娥七号拟下半年择机发射 太空站三大方向支援登月

中国载人航天工程办公室今早（23日）在酒泉卫星发射中心举行的发布会上，载人航天工程新闻发言人张静波透露，今年4月嫦娥七号探测器已运抵中国文昌发射场，目前正在进行嫦娥七号任务发射前测试准备，各项工作正按计划有序推进，计划于下半年择机发射 。嫦娥七号任务将采用绕、落、巡、飞跃等综合探测方式进行月球南极环境与资源勘察，并开展国际合作。

冀2030年前实现载人登月

他续称，为充分利用载人航天工程、嫦娥工程几十年积累的技术积淀与实践经验，对现有载人登月和无人探月从任务、资源、队伍等方面进行整合，整合后统称为「月球探测工程」。他亦称，今年初成功实施了长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验，为后续可重复使用载人天地往返运输系统和载人登月打下了坚实基础。

他指，后续将按计划组织完成长征十号运载火箭技术验证飞行、梦舟载人飞船和揽月著陆器首次飞行等重要任务，全力以赴为如期实现2030年前中国人首次登陆月球的目标而努力奋斗 。

太空站三方面支援 验证载人登月技术

至于空间站如何支持中国2030年实现航天员登月的目标，他表示中国空间站作为国家级太空实验室，主要从三个方面有力支撑月球探测工程，包括空间站任务培养了一支执行过空间任务、拥有丰富太空飞行经验的航天员队伍，可为后续载人登月任务航天员乘组选拔提供坚实人才储备。

其次是空间站已在轨稳定运行近4年，部署并验证了一系列面向载人登月关键技术，如刚实施的天舟十号货运飞船任务中，就搭载了微重力环境下表面张力贮箱液体晃动试验项目，主要是验证载人登月相关飞行器技术指标要求设置的准确性及合理性。

第三是空间站任务中由长征十号甲运载火箭和梦舟飞船组成的新一代近地载人天地往返运输系统，与月球探测工程所需的长征十号运载火箭和梦舟登月飞船系统采用了一体化设计与研制，未来两年通过多次空间站飞行任务验证，将全面提升其技术成熟度与任务可靠性，为首次载人登月打下坚实基础。

两名巴基斯坦航天员正接受训练

另外，今年航天日两名巴基斯坦航天员已进入中国航天员科研训练中心，与中国航天员一同参加任务训练。张静波表示，按计划1名巴基斯坦航天员将作为载荷专家执行短期飞行任务，正在按照训练方案进行基础训练和航天专业技术训练，重点开展实际操作能力训练，确保巴基斯坦航天员具备完成飞行任务的能力，目前各项工作进展顺利 。

关于中文学习，他透露相关航天员入队初期，会集中开展汉语授课，强化中文学习，掌握汉语基本知识和执行飞行任务所需的相关口令词汇。

记者：郭咏欣酒泉报道