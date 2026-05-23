神舟二十一号乘组在轨203天有望破中国纪录 指令长张陆累计完成7次出舱活动

中国载人航天工程办公室今早（23日）在酒泉卫星发射中心举行的发布会，载人航天工程新闻发言人张静波介绍了神舟二十一号航天员乘组在轨驻留期间的工作情况，以及目前取得的成果和进展。

神廿一乘组在轨逾二百天有望破最长纪录

他表示，截至今天神舟二十一号航天员乘组在轨驻留已203天，有望刷新中国航天员乘组在轨驻留最长纪录，目前各项工作进展顺利，3名航天员状态良好，此次任务期间，乘组共进行了3次出舱活动，完成神舟二十号飞船返回舱舷窗巡检拍照、空间碎片防护装置安装、舱外设施设备巡检等任务。



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张陆七次出舱创中国纪录

他亦称，指令长张陆已累计完成7次出舱活动，成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员，而首次执行飞行任务的张洪章，作为载荷专家主要完成了面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究及生命领域、流体与燃烧实验领域相关实验，同样首次执行飞行任务的武飞，是国家目前执行过出舱任务的最年轻的航天员。

首次实现小鼠太空密闭饲养

在空间科学与应用方面，他表示乘组与地面科技人员密切配合，在空间生命科学、空间材料科学、微重力基础物理、航天医学、航天新技术等领域，取得了阶段性成果，包括国内首次实现了小鼠的空间密闭在轨饲养，为后续开展空间哺乳动物实验奠定了技术基础；在轨生成了低缺陷硒化铟晶体，已用于地面制备高性能场效应晶体管原型器件，性能显著优于同类地面器件。

面部智能识别实现无创生理监测

在航天医学领域，他表示通过对面部微活动的智能识别，实现了在轨生理指标的非接触式检测，初步构建了航天员运动疲劳评估模型。在航天技术领域，国内首次实现了樱桃番茄和小麦在轨气雾培养，验证了相关关键技术；成功实现了新型离子液体推进剂在轨点火，获取了催化点火和持续燃烧过程的动态光学信息。

廿天完成首次应急发射验证滚动备份策略

另外，年底中国载人航天工程实施的首次应急发射任务，张静波表示此次任务，在20天内稳步高效完成了应急处置工作，包括充分验证了「打一备一」滚动备份策略的科学性有效性，面对突发情况，任务总指挥部最快速度调动力量，最大限度统筹资源，迅速制定航天员乘组返回和飞船应急发射方案，按计划实现了航天员安全返回、备份飞船成功对接空间站，在实战中全面检验了滚动备份策略的科学性、完备性和有效性，为空间站长期安全运行积累了宝贵经验，也为国际航天领域高效应对突发事件提供了成功范例。

神廿三舷窗针对性改进增碎片防护能力

其次是更加强化了确保航天员生命安全的发展理念，进一步强化了载人航天人命关天的意识，进一步锤炼了严慎细实、万无一失的作风；第三是对空间碎片形势和在轨飞行器空间碎片的防护要求有了更加深刻的认识，为后续管控和应对此类风险积累了宝贵的实践经验，而即将发射的神舟二十三号载人飞船舷窗空间碎片防护方面已进行了适应性改进，增强了神舟载人飞船防空间碎片的能力。

记者 郭咏欣酒泉报道

