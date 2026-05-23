神舟二十三号｜明晚11时08分发射升空 港产太空人黎家盈目前整体状态良好 乘组配合默契

中国载人航天工程办公室今早（23日）在酒泉卫星发射中心举行的发布会，载人航天工程新闻发言人张静波宣布，经任务总指挥部研究决定，瞄准明晚11时08分发射神舟二士三号载人飞船，且将是中国载人航天任务首有香港太空人升空。

张静波表示，航天员乘组由、朱扬柱、张志远和香港警司黎家盈组成，三人分别为航天驾驶员、飞行工程师和载荷专家，涵盖国家现役三种航天员类型，朱扬柱担任指令长。

一名航天员将开展1年期在轨驻留试验

张静波表示，朱杨柱执行过神舟十六号载人飞行任务，张志远和黎家盈分别来自于第三批、第四批航天员，是首次执行飞行任务，其中张志远入选前是空军飞行员，黎家盈入选前在香港特区政府警务处工作。

他续称，按计划神舟二十三号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，形成三船三舱组合体，目前船箭飞行产品质量受控，航天员乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，空间站组合体状态正常，具备执行发射任务条件。神舟二十一号航天员乘组在与神舟二十三号航天员乘组完成在轨轮换后返回东风著陆场。

张静波亦称，此次任务是空间站应用与发展阶段第7次载人飞行任务，也是载人航天工程第40次飞行任务，任务主要目的是与神舟二十一号乘组完成在轨轮换，继续开展空间科学与应用工作，实施航天员出舱活动及货物进出舱，进行空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设施设备安装与回收等任务，开展科普教育和公益活动，以及空间搭载试验，持续发挥空间站综合应用效益，同时乘组1名航天员将开展1年期在轨驻留试验。

黎家盈已完成1700多个学时 目前整体状态良好 乘组配合默契

被问到黎家盈情况，张静波表示她先后完成了八大类、200个训练科目，累计1700多个学时，以优秀成绩通过了飞行资格评定。他指根据任务安排，黎家盈完成了空间科学研究与技术试验、空间站组合体管理，以及载人飞船和空间机械臂操作等飞行任务强化训练，满足执行飞行任务的各项要求，作为神舟二十三号飞行任务的载荷专家，目前整体状态良好、乘组配合默契。

至于香港力量如何协助国家航天事业发展，张静波称，近年欣喜看到香港科研力量积极融入国家航天事业发展大局，香港高校和科研机构与国家相关科研团队进行了深入交流合作。

他亦举例本月刚刚发射的天舟十号货运飞船，搭载了由香港高校承研的轻小型温室气体点源探测载荷，可对中低纬度范围内重点排放点源的大气CO2和CH4浓度进行高分辨率监测，与此同时，还有一些项目正在深入论证推进。

他相信在「一国两制」下，能够充分发挥香港国际化的优势，进一步汇聚和培养高端科技创新人才，为国家载人航天事业发展贡献力量。

据悉，黎家盈在本港出生和成长，2012年12月加入警队，于去年4月擢升为警司。她拥有博士学位，专长资讯科技及电脑相关领域，加入警队后一直在特别部门工作。据警队内流传消息，黎家盈育有3名子女，因为获选拔为太空人，子女连同曾在政府做工程师的丈夫，已搬到北京定居。

记者、摄影：郭咏欣酒泉报道