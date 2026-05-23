天气酷热｜天文台料5.26起连续4日高达33°C 低压槽下周后期靠近有骤雨雷暴

一股炎热的偏南气流正影响广东沿岸。同时，高空反气旋覆盖该区及南海北部。天文台今日（23日）预料，下周二至五（26日至29日）天气酷热，最高气温均达33°C。

天文台预测今晚及明日（23日及24日）天气大致多云。明早局部地区有骤雨，最低气温约28°C。日间部分时间有阳光及炎热，市区最高气温约32度，新界再高一两度。吹和缓南至西南风，高地风势清劲。

天文台指，高空反气旋会在未来数日持续覆盖广东沿岸及南海北部，该区普遍晴朗，天气渐转酷热，明日（24日）及下周一（25日）部分时间有阳光及炎热，气温介乎28°C至32°C，早上局部地区有骤雨；下周二至五（26日至29日）天气酷热，最高气温均达33°C，而受一股偏南气流影响，未来一两日广东沿岸局部地区有骤雨。

料低压槽下周后期靠近华南沿岸

天文台又预料一道低压槽会在下周后期靠近华南沿岸，该区有骤雨及雷暴，下周五（29日）部分时间有阳光，日间酷热，气温介乎27°C至33°C，稍后有几阵骤雨，局部地区有雷暴。