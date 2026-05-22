佛诞｜渔护署吁放生动物前须谨慎思量 将派员巡查热门地点

佛诞将至，部分市民或会放生动物祈求积福。渔农自然护理署今日（22日）提醒市民，放生动物前必须谨慎思量。渔护署发言人，近年有市民进行放生动物活动时不当地放生动物，例如放置动物于不合适的环境，可能会影响该等动物的存活。另外，若放生的动物属外来物种或与本地生态不协调，有可能对自然生态造成负面的影响，政府并不鼓励市民放生动物。渔护署会派员适时巡查有可能出现放生活动的地点，并进行宣传和教育工作。

根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人不当地放生动物令动物承受不必要的痛苦即属违法。一经定罪，最高可被判罚款20万元及监禁3年。



发言人重申，为保障动物福利，市民参与放生活动前必须谨慎思量，亦可考虑参与其他公益活动，例如植树或参与动物福利团体和环保组织的义工服务。政府亦鼓励市民支持及参与以科学为基础的增殖放流，以代替不当的放生行为。